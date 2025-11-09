Stimmrechtsänderungen bei Readcrest Capital: Wer hat die Kontrolle?

In der Mitteilung wurden die relevanten Informationen zu den neuen Stimmrechtsanteilen veröffentlicht. Nadja Lätitia Falk, eine natürliche Person, erwarb einen Anteil von 0,27 % an den Stimmrechten, was einen Rückgang im Vergleich zu ihrer vorherigen Mitteilung von 3,03 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Readcrest Capital AG beträgt 31.218.333. Dies zeigt eine signifikante Veränderung in der Beteiligung von Frau Falk, die nun keine Instrumente mit Stimmrechten hält.

Am 7. November 2025 veröffentlichte die Readcrest Capital AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung bezieht sich auf mehrere bedeutende Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die am 5. November 2025 stattfanden.

Eine weitere wichtige Mitteilung kam von Rolf Elgeti, der über die Obotritia Capital KGaA 91,19 % der Stimmrechte hält. Dies stellt einen erheblichen Anstieg dar, da zuvor keine entsprechenden Informationen vorlagen. Diese Übernahme macht Obotritia Capital KGaA zu einem der Hauptaktionäre der Readcrest Capital AG, was die Kontrolle über das Unternehmen erheblich beeinflussen könnte.

Zusätzlich gab es eine Mitteilung von Gunnar Binder, der nun 2,04 % der Stimmrechte hält, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zu seiner vorherigen Beteiligung von 23,73 % darstellt. Binder ist ebenfalls nicht in der Lage, andere Unternehmen zu kontrollieren, die Stimmrechte an der Readcrest Capital AG halten.

Claudia Moffat berichtete ebenfalls über ihre Beteiligung, die nun 1,80 % beträgt, im Vergleich zu 22,32 % in der letzten Mitteilung. Auch sie hält keine Instrumente, die Stimmrechte gewähren.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind von großer Bedeutung, da sie Transparenz über die Eigentümerstruktur und die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens schaffen. Die Änderungen in den Stimmrechtsanteilen könnten potenziell Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung und die Unternehmensführung der Readcrest Capital AG haben. Die Investoren und Marktbeobachter werden die Entwicklungen genau verfolgen, um die zukünftige Stabilität und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens besser einschätzen zu können.

Die Readcrest Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 1,230EUR auf Xetra (07. November 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.