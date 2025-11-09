Henkel: Umsatzrückgang trotz organischem Wachstum – Was Anleger wissen müssen!

Konzernchef Carsten Knobel äußerte sich besorgt über die anhaltenden Unsicherheiten und Herausforderungen in den globalen Märkten. Henkel bekräftigte seine Jahresprognose, stellte jedoch klar, dass das organische Umsatzwachstum am unteren Ende der erwarteten Bandbreite von 1 bis 2 Prozent liegen könnte, falls sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld bis zum Jahresende nicht verbessert. Diese Anpassung folgt auf eine frühere Senkung der Umsatzerwartungen im August.

Der Konsumgüterkonzern Henkel sieht sich weiterhin mit einer schwierigen Verbraucherstimmung konfrontiert. Im dritten Quartal 2023 sank der Umsatz um 6,3 Prozent auf etwa 5,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf bekannt gab. Trotz dieser Rückgänge konnte Henkel jedoch ein organisches Wachstum von 1,4 Prozent verzeichnen, das durch das Klebstoffgeschäft, welches um 2,5 Prozent zulegte, sowie ein leichtes Plus von 0,4 Prozent im Konsumentengeschäft unterstützt wurde.

Die Ergebnisprognosen bleiben jedoch optimistisch, insbesondere dank eines laufenden Sparprogramms, das eine bereinigte Umsatzrendite von 14,5 bis 15,5 Prozent in Aussicht stellt. Analysten äußerten gemischte Meinungen zu den Ergebnissen: Während RBC-Analystin Wassachon Udomsilpa das Ergebnis als gerade ausreichend bewertete, bezeichnete David Hayes von Jefferies das dritte Quartal als "leicht enttäuschend". Dennoch glauben einige Analysten, dass die Erwartungen der Anleger bereits niedriger waren als der Konsens.

An der Börse reagierten die Henkel-Aktien auf die Quartalszahlen mit einem Anstieg von 1,5 Prozent auf 72,14 Euro, nachdem sie zu Beginn des Tages noch stärker gestiegen waren. In einer Telefonkonferenz äußerte das Management Zuversicht hinsichtlich der Volumina in der Konsumentensparte und des Wachstums im Schlussquartal, was die Analystin Celine Pannuti von JPMorgan bestätigte. Die Preisentwicklung wird für das Gesamtjahr weiterhin positiv eingeschätzt.

Insgesamt zeigt Henkel, dass es trotz der Herausforderungen in der Branche, insbesondere im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel, bestrebt ist, seine Marktposition zu halten und durch strategische Maßnahmen wie Kostensenkungen und gezielte Investitionen in Wachstum zu stabilisieren.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 73,14EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.