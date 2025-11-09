A.S. Création Tapeten AG: Neunmonatszahlen zeigen überraschende Erholung!

Die A.S. Création Tapeten AG hat am 6. November 2025 ihre Neunmonatszahlen veröffentlicht und dabei die bestehende Jahresprognose bestätigt. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, geprägt von einer gedämpften Konsumstimmung, zeigen die Ergebnisse eine Verbesserung der Ertragslage. Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten um 6,5 % auf 80,8 Millionen Euro, wobei der Rückgang im dritten Quartal auf 4,2 % begrenzt werden konnte. Während die Umsätze in Deutschland um 6,9 % auf 35,5 Millionen Euro fielen, blieb der Umsatz in der übrigen EU, einschließlich Großbritannien, mit einem Rückgang von 2,4 % auf 37,3 Millionen Euro relativ stabil.

Im Segment Tapeten wurde ein Umsatzrückgang von 7,2 % auf 71,8 Millionen Euro verzeichnet, während die Sparte Dekorationsstoffe mit 9,1 Millionen Euro auf Vorjahresniveau blieb. Positiv hervorzuheben ist die deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT), das im dritten Quartal auf -0,6 Millionen Euro stieg, nach -5,0 Millionen Euro im Vorjahr. Auf Neunmonatsbasis erzielte das Unternehmen ein positives EBIT von 0,6 Millionen Euro, was auf eine höhere Rohertragsmarge von 53,0 % und gesenkte Personalaufwendungen zurückzuführen ist.