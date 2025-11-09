A.S. Création Tapeten AG: Neunmonatszahlen zeigen überraschende Erholung!
Die A.S. Création Tapeten AG hat am 6. November 2025 ihre Neunmonatszahlen veröffentlicht und dabei die bestehende Jahresprognose bestätigt. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, geprägt von einer gedämpften Konsumstimmung, zeigen die Ergebnisse eine Verbesserung der Ertragslage. Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten um 6,5 % auf 80,8 Millionen Euro, wobei der Rückgang im dritten Quartal auf 4,2 % begrenzt werden konnte. Während die Umsätze in Deutschland um 6,9 % auf 35,5 Millionen Euro fielen, blieb der Umsatz in der übrigen EU, einschließlich Großbritannien, mit einem Rückgang von 2,4 % auf 37,3 Millionen Euro relativ stabil.
Im Segment Tapeten wurde ein Umsatzrückgang von 7,2 % auf 71,8 Millionen Euro verzeichnet, während die Sparte Dekorationsstoffe mit 9,1 Millionen Euro auf Vorjahresniveau blieb. Positiv hervorzuheben ist die deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT), das im dritten Quartal auf -0,6 Millionen Euro stieg, nach -5,0 Millionen Euro im Vorjahr. Auf Neunmonatsbasis erzielte das Unternehmen ein positives EBIT von 0,6 Millionen Euro, was auf eine höhere Rohertragsmarge von 53,0 % und gesenkte Personalaufwendungen zurückzuführen ist.
Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 64,2 %, und der operative Cashflow stieg auf 5,6 Millionen Euro, was durch reduzierte Vorräte begünstigt wurde. Die Nettofinanzposition wuchs auf 5,9 Millionen Euro. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzkorridor von 100 bis 120 Millionen Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis zwischen -2,0 und +2,5 Millionen Euro. Aufgrund der bisherigen Umsatzentwicklung wurden die eigenen Schätzungen jedoch nach unten angepasst, mit einem erwarteten Umsatzrückgang von rund 5 %.
Insgesamt zeigen die Neunmonatszahlen eine strukturelle Verbesserung der Ertragslage. Die Analysten von Montega AG empfehlen, die Aktie zu kaufen, mit einem Kursziel von 14,00 Euro innerhalb der nächsten 12 Monate. Die Analysten heben hervor, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von einer möglichen konjunkturellen Erholung überproportional zu profitieren, sobald sich die Marktbedingungen verbessern.
Die A.S.Creation Tapeten Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,70EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
