Stimmrechtsanteile von flatexDEGIRO: Morgan Stanley überschreitet 3%-Marke!

Laut der Mitteilung hat Morgan Stanley am 31. Oktober 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Morgan Stanley beträgt nun 3,01 %, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 2,97 % lag. Dies bedeutet, dass Morgan Stanley insgesamt 3,18 % der Stimmrechte an flatexDEGIRO AG hält, einschließlich der Stimmrechte aus Finanzinstrumenten. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 110.134.548.

Am 6. November 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für eine europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch Transaktionen von Morgan Stanley, einem bedeutenden institutionellen Investor, ausgelöst wurden.

Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, die in zwei Kategorien unterteilt sind: direkte Stimmrechte und Stimmrechte, die Morgan Stanley zugerechnet werden. Die direkten Stimmrechte belaufen sich auf 0 % (keine direkten Anteile), während 3,01 % der Stimmrechte zugerechnet werden. Darüber hinaus hält Morgan Stanley 180.125 Stimmrechte aus Wertpapierleiheverträgen, was 0,16 % entspricht.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Mitteilung ist, dass Morgan Stanley weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die ebenfalls Stimmrechte an flatexDEGIRO AG halten. Dies unterstreicht die Unabhängigkeit von Morgan Stanley in Bezug auf die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens.

Zusätzlich wurde am 7. November 2025 eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die eine Reduzierung des Stimmrechtsanteils von Morgan Stanley auf 2,99 % zum 3. November 2025 dokumentiert. Diese Veränderung zeigt, dass Morgan Stanley im Zeitraum zwischen den beiden Mitteilungen eine Veräußerung von Kundenwertpapieren vorgenommen hat, was zu einem Rückgang des Stimmrechtsanteils führte.

Insgesamt verdeutlichen diese Mitteilungen die dynamischen Veränderungen in den Stimmrechtsverhältnissen der flatexDEGIRO AG und die aktive Rolle von Morgan Stanley als Investor. Die Transparenz dieser Informationen ist entscheidend für die Marktteilnehmer und trägt zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in die Unternehmensführung bei.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 31,96EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.