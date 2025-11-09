Krones AG: Starkes Wachstum und optimistische Finanzziele für 2025!

Trotz der hohen Aufwendungen für die Messe drinktec konnte Krones das EBITDA im dritten Quartal auf 142,2 Millionen Euro steigern, was einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge stieg leicht auf 10,3 %. Ohne die Messekosten lag die Marge im oberen Bereich des Zielkorridors für 2025, der zwischen 10,2 % und 10,8 % angesiedelt ist. In den ersten neun Monaten stieg der Return on Capital Employed (ROCE) von 18,3 % auf 19,5 %, und der Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten betrug 80,2 Millionen Euro.

Die Krones AG hat im dritten Quartal 2025 ihren profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und die Finanzziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigt. Der Auftragseingang stieg im Zeitraum von Juli bis September um 6,2 % auf 1.374,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorquartal und um 3,9 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal um 4,7 % auf 1.380,9 Millionen Euro, was zu einem Umsatzwachstum von 6,0 % in den ersten neun Monaten führte.

Krones bleibt trotz globaler Unsicherheiten optimistisch und erwartet für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 7 % bis 9 %, eine EBITDA-Marge von 10,2 % bis 10,8 % sowie einen ROCE von 18 % bis 20 %. Die Märkte, in denen Krones tätig ist, zeigen sich weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen, und die Investitionsbereitschaft der Kunden bleibt robust.

Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 betrug 4.286,8 Millionen Euro und lag damit auf dem Niveau des Jahresendes 2024. Dies bietet Krones Planungssicherheit und sichert die Auslastung der Produktionskapazitäten bis ins dritte Quartal 2026. Die positive Entwicklung des Unternehmens wird auch durch Effizienzsteigerungen in der Produktion und strategische Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstrukturen unterstützt.

Die Krones-Aktien reagierten positiv auf die Quartalszahlen und stiegen zunächst um fast 11 %. Analysten lobten die solide Entwicklung des Unternehmens in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Trotz der Unsicherheiten im globalen Handel und geopolitischen Risiken bleibt Krones optimistisch und bestätigt seine Finanzziele für 2025.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 125,8EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.