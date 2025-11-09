IAG: Umsatzrückgang auf Nordatlantik-Routen – Analysten skeptisch!
Die International Airlines Group (IAG), Muttergesellschaft von British Airways, hat im dritten Quartal 2023 eine schwächere Umsatzentwicklung auf der wichtigen Nordatlantik-Route verzeichnet, was zu einem Rückgang der Erlöse führte. Diese stagnieren bei etwa 9,3 Milliarden Euro und blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Besonders auffällig ist der Rückgang der Passagierumsätze auf den Nordatlantik-Routen um 7,1 Prozent, was teilweise auf Währungseffekte und eine gedämpfte Nachfrage zurückzuführen ist. Konzernchef Luis Gallego erklärte, dass die Zahlen im Vergleich zu einem starken Vorjahresquartal stehen, betonte jedoch, dass die aktuelle Entwicklung insgesamt positiv sei.
Die Nordatlantik-Routen machen etwa ein Drittel der Gesamtkapazität von IAG aus. Europäische Fluggesellschaften haben in den letzten Monaten vor einer schwachen Passagiernachfrage in die USA gewarnt, was auf strengere Einreisebestimmungen und eine reduzierte Geschäftstätigkeit zwischen den beiden Regionen zurückzuführen ist. Auch das Geschäft in Europa zeigt sich gedämpft, jedoch gibt es Anzeichen einer leichten Verbesserung. Gallego äußerte sich optimistisch über den robusten Premiumverkehr und erwartet, dass sich dieser Trend in den kommenden Quartalen fortsetzen wird.
Trotz der Herausforderungen stieg der operative Gewinn von IAG im dritten Quartal um zwei Prozent auf 2,05 Milliarden Euro, was im Rahmen der Erwartungen liegt. Der bereinigte Nettogewinn sank jedoch um 2,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro und verfehlte damit die Prognosen. An der Börse reagierten die Anleger negativ auf die Nachrichten, und die Aktie verlor zu Handelsbeginn in London rund zehn Prozent, konnte die Verluste jedoch im Laufe des Tages etwas eingrenzen.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für IAG nach den veröffentlichten Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane wies darauf hin, dass die Buchungslage für das Schlussquartal positiv sei und die Aussagen des Unternehmens bezüglich Rückflüssen an die Aktionäre ermutigend wirken. Der Ausblick für das restliche Jahr bleibt unverändert, und die gebuchten Umsatzerlöse für das vierte Quartal zeigen positive Tendenzen.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,34 % und einem Kurs von 4,216EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
