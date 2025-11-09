IAG: Umsatzrückgang auf Nordatlantik-Routen – Analysten skeptisch!

Die International Airlines Group (IAG), Muttergesellschaft von British Airways, hat im dritten Quartal 2023 eine schwächere Umsatzentwicklung auf der wichtigen Nordatlantik-Route verzeichnet, was zu einem Rückgang der Erlöse führte. Diese stagnieren bei etwa 9,3 Milliarden Euro und blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Besonders auffällig ist der Rückgang der Passagierumsätze auf den Nordatlantik-Routen um 7,1 Prozent, was teilweise auf Währungseffekte und eine gedämpfte Nachfrage zurückzuführen ist. Konzernchef Luis Gallego erklärte, dass die Zahlen im Vergleich zu einem starken Vorjahresquartal stehen, betonte jedoch, dass die aktuelle Entwicklung insgesamt positiv sei.

Die Nordatlantik-Routen machen etwa ein Drittel der Gesamtkapazität von IAG aus. Europäische Fluggesellschaften haben in den letzten Monaten vor einer schwachen Passagiernachfrage in die USA gewarnt, was auf strengere Einreisebestimmungen und eine reduzierte Geschäftstätigkeit zwischen den beiden Regionen zurückzuführen ist. Auch das Geschäft in Europa zeigt sich gedämpft, jedoch gibt es Anzeichen einer leichten Verbesserung. Gallego äußerte sich optimistisch über den robusten Premiumverkehr und erwartet, dass sich dieser Trend in den kommenden Quartalen fortsetzen wird.