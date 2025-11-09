Staatsanleihen im Fokus: Leichte Kursbewegungen trotz gemischter Wirtschaftsdaten

Am Donnerstag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen leichten Anstieg. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 129,21 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,66 Prozent lag. Diese positive Entwicklung wurde durch enttäuschende Industriedaten aus Deutschland unterstützt. Obwohl die Gesamtproduktion im September gestiegen ist, blieb das Wachstum hinter den Erwartungen zurück und konnte das vorherige Minus nicht ausgleichen. Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank, wies darauf hin, dass der Anstieg hauptsächlich auf den Autosektor zurückzuführen sei, dessen Produktion im Vormonat durch späte Werksferien beeinträchtigt wurde. Er prognostizierte, dass eine signifikante Produktionssteigerung erst im kommenden Jahr zu erwarten sei, wenn die fiskalpolitischen Maßnahmen der Regierung Wirkung zeigen.

Am Freitag setzten sich die leichten Kursverluste fort. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,09 Prozent auf 129,04 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,67 Prozent. Die Stimmung der Verbraucher in den USA rückte in den Fokus, da der anhaltende Shutdown der Bundesbehörden seit dem 1. Oktober dazu führte, dass keine Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Dieser Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten ist der längste in der US-Geschichte und beeinträchtigt die Veröffentlichung wichtiger wirtschaftlicher Indikatoren.

Im weiteren Verlauf des Freitags bewegten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen kaum. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 129,13 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,66 Prozent blieb. Die Anleihekurse blieben in einer engen Bandbreite, trotz besser als erwarteter Exportdaten aus Deutschland, die jedoch nicht zu signifikanten Kursbewegungen führten. Volkswirte äußerten Bedenken, dass die Unsicherheiten im Welthandel einen dauerhaften Aufschwung der Exporte verhindern könnten.

Zusätzlich sorgten die US-Verbrauchervertrauenszahlen für keine nennenswerten Kursausschläge. Das Verbrauchervertrauen hatte sich im November stärker eingetrübt als erwartet, was auf die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns hinweist. Die Unsicherheiten in der US-Wirtschaft und die stagnierenden deutschen Industriedaten prägen somit weiterhin die Märkte für Staatsanleihen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 129,1EUR auf Eurex (07. November 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.