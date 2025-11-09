Fresenius kündigt Finanzberichte 2026 an: Wichtige Termine im Überblick!

Für das erste Halbjahr 2026 ist der Quartalsfinanzbericht (Q1) für den 6. Mai 2026 angesetzt. Die Berichte werden auf der Unternehmenswebsite sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Der Zugang zu den Finanzberichten erfolgt über die folgenden Links: [Deutsch](https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen) und [Englisch](https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations).

Die Fresenius SE & Co. KGaA hat in einer aktuellen Vorabbekanntmachung die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 angekündigt. Diese Mitteilung wurde am 6. November 2025 über den EQS News-Service verbreitet, der für gesetzliche Meldepflichten und Unternehmensnachrichten zuständig ist. Fresenius, ein international tätiges Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg, plant die Veröffentlichung mehrerer wichtiger Finanzberichte, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen werden.

Im zweiten Halbjahr 2026 wird der Quartalsfinanzbericht (Q3) am 4. November 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen und über die gleichen Online-Ressourcen zugänglich.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten kündigte Fresenius auch die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts sowie des Konzern-Jahresfinanzberichts für den 25. März 2026 an. Diese Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt und sind über die gleichen Links abrufbar. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Q2) wird am 5. August 2026 veröffentlicht.

Die Bekanntmachung dieser Termine ist für Investoren und Analysten von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben. Fresenius ist bekannt für seine breit gefächerte Produktpalette im Gesundheitssektor, die von der Dialyse über Krankenhausdienstleistungen bis hin zu pharmazeutischen Produkten reicht. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation und trägt zur Transparenz gegenüber den Aktionären und der Öffentlichkeit bei.

Die Fresenius SE & Co. KGaA betont, dass sie für den Inhalt der Mitteilung verantwortlich ist und stellt sicher, dass alle relevanten Informationen rechtzeitig und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen bereitgestellt werden. Die Veröffentlichung der Finanzberichte wird von Investoren und Marktanalysten aufmerksam verfolgt, um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens besser einschätzen zu können.

