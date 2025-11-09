Novem Group lädt zur Halbjahrespräsentation: Insights und Q&A am 13.11.

Die Präsentation wird sowohl über einen Audio-Webcast als auch über eine Telefonkonferenz zugänglich sein. Interessierte müssen sich für die Telefonkonferenz registrieren, um individuelle Einwahldaten zu erhalten. Der Zwischenbericht sowie die begleitende Pressemitteilung werden am selben Tag um 09:00 Uhr MEZ auf der Investor Relations-Website von Novem veröffentlicht.

Die Novem Group S.A., ein führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Premium-Automobilindustrie, hat eine Einladung zur Präsentation ihrer Halbjahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht. Die Veranstaltung findet am 13. November 2025 von 14:00 bis 15:00 Uhr MEZ statt. CEO Markus Wittmann und CFO Benjamin Retzer werden die Ergebnisse des ersten Halbjahres, das den Zeitraum von April bis September 2025 umfasst, vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation wird eine Frage-und-Antwort-Runde angeboten, in der Teilnehmer direkt mit den Führungskräften interagieren können.

Die Novem Group hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und ist bekannt für ihre hochwertigen Produkte, die aus Materialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik gefertigt werden. Das Unternehmen bedient einen wachsenden Kundenstamm, der alle führenden Premium-Automobilhersteller weltweit umfasst. Seit seiner Gründung im Jahr 1947 in Vorbach, Deutschland, hat Novem seine globale Präsenz kontinuierlich ausgebaut und betreibt mittlerweile 12 Standorte in Ländern wie Deutschland, Italien, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China. Aktuell beschäftigt das Unternehmen etwa 4.500 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von über 541 Millionen Euro.

Die Einladung zur Präsentation der Halbjahresergebnisse unterstreicht das Engagement von Novem, Transparenz gegenüber Investoren und Analysten zu zeigen und die Unternehmensentwicklung offen zu kommunizieren. Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Stakeholder zu stärken und die Marktposition des Unternehmens weiter auszubauen. Für weitere Informationen können Interessierte die Website von Novem besuchen oder sich direkt an die Abteilung für Investor Relations wenden.

Die Novem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 2,99EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.