Passives Einkommen
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +109,13 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
SM Energy ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas konzentriert. Es fördert Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, hauptsächlich in den USA. Als mittelgroßer Akteur im Energiesektor fokussiert es sich auf profitables Wachstum und operative Effizienz. Hauptkonkurrenten sind Chesapeake Energy, Devon Energy und EOG Resources. SM Energy hebt sich durch strategische Akquisitionen und eine starke Präsenz im Permian Basin ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit SM Energy nachhaltige Einkommensströme aufbauen
SM Energy gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,43 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +109,13 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,24 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in SM Energy investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +851,81 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
SM Energy verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,43 %.
Mit +3,43 % Dividendenrendite bietet SM Energy ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +109,13 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen SM Energy für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,43 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 3,24.
SM Energy weißt eine Marktkapitalisierung von 1,82 Mrd. aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,43 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
SM Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.11.2025
Einen starken Börsentag erlebt die SM Energy Aktie. Sie steigt um +1,92 % auf 15,900€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|0,800000
|+5,26 %
|+3,43 %
|2024
|0,760000
|+20,63 %
|+1,71 %
|2023
|0,630000
|+103,23 %
|+1,80 %
|2022
|0,310000
|+1.450,00 %
|+0,81 %
|2021
|0,02
|0,00 %
|+0,09 %
Warum SM Energy für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,43 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +109,13 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 3,24
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
SM Energy Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,22 %
|1 Monat
|-26,17 %
|3 Monate
|-32,48 %
|1 Jahr
|-60,70 %
Informationen zur SM Energy Aktie
Es gibt 115 Mio. SM Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Mrd. € wert.
SM Energy Aktie jetzt kaufen?
Ob die SM Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SM Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.