Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 45/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: HelloFresh
Insiderkäufe vom 03.11.25 bis 09.11.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|742,49 Tsd.€
|120,00 Tsd. Stk.
|2
|319,89 Tsd.€
|4,00 Tsd. Stk.
|1
|238,00 Tsd.€
|20,00 Tsd. Stk.
|2
|149,87 Tsd.€
|18,75 Tsd. Stk.
|1
|103,12 Tsd.€
|64,86 Tsd. Stk.
|2
|41,28 Tsd.€
|3,29 Tsd. Stk.
|2
|36,00 Tsd.€
|507 Stk.
|1
|14,58 Tsd.€
|9,99 Tsd. Stk.
|1
|5,20 Tsd.€
|1,46 Tsd. Stk.
|1
|1,83 Tsd.€
|500 Stk.
Insiderverkäufe vom 03.11.25 bis 09.11.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|1,94 Mio.€
|160,00 Tsd. Stk.
|2
|113,28 Tsd.€
|944 Stk.
|1
|38,93 Tsd.€
|110 Stk.
audius
Wochenperformance: -2,42 %
Platz 1
HelloFresh
Wochenperformance: -16,90 %
Platz 2
Knorr-Bremse
Wochenperformance: -0,93 %
Platz 3
Smartbroker Holding
Wochenperformance: -2,56 %
Platz 4
Deutz
Wochenperformance: -6,83 %
Platz 5
Nuernberger Beteiligungs (B)
Wochenperformance: +0,42 %
Platz 6
Pentixapharm Holding
Wochenperformance: +2,40 %
Platz 7
Westwing
Wochenperformance: +6,44 %
Platz 8
Allianz
Wochenperformance: -0,62 %
Platz 9
Symrise
Wochenperformance: -1,54 %
Platz 10
Syzygy
Wochenperformance: -17,99 %
Platz 11
UmweltBank
Wochenperformance: -1,62 %
Platz 12
Meta Wolf
Wochenperformance: -2,72 %
Platz 13
