    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 45/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 03.11.25 bis 09.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    HelloFresh SE
    		2 742,49 Tsd. 120,00 Tsd. Stk.
    Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
    		2 319,89 Tsd. 4,00 Tsd. Stk.
    Smartbroker Holding AG
    		1 238,00 Tsd. 20,00 Tsd. Stk.
    DEUTZ Aktiengesellschaft
    		2 149,87 Tsd. 18,75 Tsd. Stk.
    Pentixapharm Holding AG
    		1 103,12 Tsd. 64,86 Tsd. Stk.
    Westwing Group SE
    		2 41,28 Tsd. 3,29 Tsd. Stk.
    Symrise AG
    		2 36,00 Tsd. 507 Stk.
    Syzygy AG
    		1 14,58 Tsd. 9,99 Tsd. Stk.
    UmweltBank Aktiengesellschaft
    		1 5,20 Tsd. 1,46 Tsd. Stk.
    Meta Wolf AG
    		1 1,83 Tsd. 500 Stk.

    Insiderverkäufe vom 03.11.25 bis 09.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    audius SE
    		1 1,94 Mio. 160,00 Tsd. Stk.
    NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
    		2 113,28 Tsd. 944 Stk.
    Allianz SE
    		1 38,93 Tsd. 110 Stk.



