Unsere Charity-Aktion ist gestartet. Wir sammeln dieses Mal für ein Frauenhaus. Bitte spenden Sie 10% von Ihren Gewinnen und erhalten Sie automatisch eine Spendenbescheinigung.

https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=ricz4

Zudem bringen wir für 2026 einen Börsenkalender auf den Markt. Alle Gewinne aus dem Verkauf werden komplett an unser Projekt Frauenhaus weitergegeben. Bestellungen oder Infos können Sie über info@christophgeyer.de erhalten.

DAX – Ab jetzt wieder nach oben

Die letzten beiden Tage der vergangenen Woche waren wieder einmal für einige Marktteilnehmer erschreckend und brachten sicher auch Verluste mit sich. Allerdings betrifft dies vor allem Trader, die auf sehr kurzer Zeitebene unterwegs sind. Für den Anleger, der vor allem auf mittel- bis langfristige Trends schaut, dürfte der Wochenschluss kein Problem darstellen und auch nicht völlig unerwartet gekommen sein. Ein Ausloten der Unterstützungszone ist bei einem solchen Seitwärtstrend nichts Ungewöhnliches. Inzwischen sind die Indikatoren im überverkauften Bereich, was ein Halten an der Zone unterstützen sollte. Zudem hat sich am Freitag am US-Markt eine Intraday-Stimmungswende ereignet, was im Falle einer Bestätigung am Montag ebenfalls für den deutschen Markt unterstützend wirken kann. Somit stehen die Zeichen recht gut für einen positiven Wochenauftakt.

Dow Jones – kleiner Hammer könnte für Ende es kleinen Abwärtstrends stehen

Der US-Markt hat in Form des Dow Jones eine kleine Korrektur vollzogen. Diese begann mit einigen Doji’s und könnte nun mit einem Hammer enden. Diese Intraday-Stimmungswende wurde im Bereich des Tops von Anfang Oktober generiert. Somit kann man von einer Unterstützung sprechen, die nun getestet wurde. Sollte dieser Hammer am Montag durch höhere Notierungen bestätigt werden, sind schnell wieder neue Rekordstände möglich. Die Indikatoren werden hier kaum Unterstützung leisten können, da diese im neutralen Bereich notieren. Trotzdem dürfte der übergeordnete Aufwärtstrend weiter anhalten.

Gold – Schläft um die 4.000er-Marke ein

Nach der parabolischen Anstiegsbewegung kam eine ebenso schnelle Korrekturbewegung. Seitdem bewegt sich das Edelmetall im Bereich der Marke von 4.000 USD seitwärts. Zuletzt sind die Bewegungen immer kleiner geworden. Offenbar bedeutet diese Marke den Marktteilnehmern recht viel, weshalb bislang kein nachhaltiges Über- oder Unterschreiten zu beobachten war. Die Indikatoren befinden sich noch immer im neutralen Bereich oder sind noch nicht signifikant in die überverkaufte Zone gefallen. Somit wird es noch etwas dauern, bis Gold den Aufwärtstrend wieder aufnimmt.

Öl – Bröckelt schon wieder vor sich hin

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Nach dem Halten am unteren Bereich der Unterstützungszone und dem anschließenden Wiederanstieg ist Öl nun erneut auf dem Weg nach unten und bröckelt so vor sich hin. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen bei der Beurteilung der aktuellen Lage nicht weiter. Es ist somit nicht auszuschließen, dass die Unterstützungszone nun wieder nach unten ausgelotet wird.

Bitcoin/USD – Jetzt wird die Unterstützung zementiert

Innerhalb weniger Tage hat der Bitcoin die große runde Marke mehrfach unterschritten. Dieses Unterschreiten fand aber lediglich im Handelsverlauf statt und war am Ende des Tages wieder ausgebügelt. Mit den Kaufsignalen bei den Indikatoren deutet nun einiges darauf hin, dass dieser Bereich in den kommenden Wochen verteidigt werden soll. Wenn dieses Vorhaben der Marktteilnehmer gelingt, ist ein Anstieg bis in den Bereich der jüngsten Tops wieder möglich.

Quelle Charts: ProRealTime.com

