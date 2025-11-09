    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Geyers Marktkommentar

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX – Ab jetzt wieder nach oben

    Die Stimmung scheint derzeit schlechter zu sein als die Lage. Dabei dürfte ab Montag wieder etwas mehr Zuversicht zu beobachten sein. Zumindest von der technischen Seite her.

    Unsere Charity-Aktion ist gestartet. Wir sammeln dieses Mal für ein Frauenhaus. Bitte spenden Sie 10% von Ihren Gewinnen und erhalten Sie automatisch eine Spendenbescheinigung. 

    https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=ricz4

    Zudem bringen wir für 2026 einen Börsenkalender auf den Markt. Alle Gewinne aus dem Verkauf werden komplett an unser Projekt Frauenhaus weitergegeben. Bestellungen oder Infos können Sie über info@christophgeyer.de erhalten. 

    DAX – Ab jetzt wieder nach oben

    Die letzten beiden Tage der vergangenen Woche waren wieder einmal für einige Marktteilnehmer erschreckend und brachten sicher auch Verluste mit sich. Allerdings betrifft dies vor allem Trader, die auf sehr kurzer Zeitebene unterwegs sind. Für den Anleger, der vor allem auf mittel- bis langfristige Trends schaut, dürfte der Wochenschluss kein Problem darstellen und auch nicht völlig unerwartet gekommen sein. Ein Ausloten der Unterstützungszone ist bei einem solchen Seitwärtstrend nichts Ungewöhnliches. Inzwischen sind die Indikatoren im überverkauften Bereich, was ein Halten an der Zone unterstützen sollte. Zudem hat sich am Freitag am US-Markt eine Intraday-Stimmungswende ereignet, was im Falle einer Bestätigung am Montag ebenfalls für den deutschen Markt unterstützend wirken kann. Somit stehen die Zeichen recht gut für einen positiven Wochenauftakt.

    Dow Jones – kleiner Hammer könnte für Ende es kleinen Abwärtstrends stehen

     

    Der US-Markt hat in Form des Dow Jones eine kleine Korrektur vollzogen. Diese begann mit einigen Doji’s und könnte nun mit einem Hammer enden. Diese Intraday-Stimmungswende wurde im Bereich des Tops von Anfang Oktober generiert. Somit kann man von einer Unterstützung sprechen, die nun getestet wurde. Sollte dieser Hammer am Montag durch höhere Notierungen bestätigt werden, sind schnell wieder neue Rekordstände möglich. Die Indikatoren werden hier kaum Unterstützung leisten können, da diese im neutralen Bereich notieren. Trotzdem dürfte der übergeordnete Aufwärtstrend weiter anhalten.

    Gold – Schläft um die 4.000er-Marke ein

    Nach der parabolischen Anstiegsbewegung kam eine ebenso schnelle Korrekturbewegung. Seitdem bewegt sich das Edelmetall im Bereich der Marke von 4.000 USD seitwärts. Zuletzt sind die Bewegungen immer kleiner geworden. Offenbar bedeutet diese Marke den Marktteilnehmern recht viel, weshalb bislang kein nachhaltiges Über- oder Unterschreiten zu beobachten war. Die Indikatoren befinden sich noch immer im neutralen Bereich oder sind noch nicht signifikant in die überverkaufte Zone gefallen. Somit wird es noch etwas dauern, bis Gold den Aufwärtstrend wieder aufnimmt.

    Öl – Bröckelt schon wieder vor sich hin

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Nach dem Halten am unteren Bereich der Unterstützungszone und dem anschließenden Wiederanstieg ist Öl nun erneut auf dem Weg nach unten und bröckelt so vor sich hin. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen bei der Beurteilung der aktuellen Lage nicht weiter. Es ist somit nicht auszuschließen, dass die Unterstützungszone nun wieder nach unten ausgelotet wird.

    Bitcoin/USD – Jetzt wird die Unterstützung zementiert

    Innerhalb weniger Tage hat der Bitcoin die große runde Marke mehrfach unterschritten. Dieses Unterschreiten fand aber lediglich im Handelsverlauf statt und war am Ende des Tages wieder ausgebügelt. Mit den Kaufsignalen bei den Indikatoren deutet nun einiges darauf hin, dass dieser Bereich in den kommenden Wochen verteidigt werden soll. Wenn dieses Vorhaben der Marktteilnehmer gelingt, ist ein Anstieg bis in den Bereich der jüngsten Tops wieder möglich.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

    Wichtige Hinweise

    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

     

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Christoph Geyer
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

    *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Christoph Geyer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Geyers Marktkommentar DAX – Ab jetzt wieder nach oben Die letzten beiden Tage der vergangenen Woche waren wieder einmal für einige Marktteilnehmer erschre-ckend und brachten sicher auch Verluste mit sich. Allerdings betrifft dies vor allem Trader, die auf sehr kurzer Zeitebene unterwegs sind. Für den Anleger, der vor allem auf mittel- bis langfristige ...