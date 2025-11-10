Airbus, BAE Systems und Leonardo mit 10% Zinsen und 35% Schutz

Wer nun dennoch eine Investition in diese Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei weiter nachgebenden Kursen positive Rendite abwerfen wird.

Mit Aktien, die der Branche der militärischen Verteidigung zuzurechnen sind, konnten Anleger in den vergangenen Jahren bekanntlich hohe Kursgewinne erzielen. Konnten Investoren mit der britischen BAE Systems-Aktie in den vergangenen 12 Monaten Buchgewinne von 30 Prozent erwirtschaften, so warf ein Investment in die Airbus- und die italienische Leonardo-Aktie Kursgewinne von 45 und 98 Prozent innerhalb dieses Zeitraumes ab.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 10,00% BNP Paribas Protect Pro Euro-Defence 25 – 26-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Aktien eine Jahresbruttorendite von 10,00 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

10,00% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 1.12.25 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse der drei Aktien werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Euro Defence 25 – 26-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 1.12.26, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 10,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 8.12.26 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 10,00% BNP Paribas Protect Euro-Defence 25 – 26-Anleihe, fällig am 8.12.26, ISIN: DE000PU997Y5, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Euro-Defence 25 – 26-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 10,00 Prozent, wenn keine der drei europäischen der Rüstungsbranche zuzuzählenden Aktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.