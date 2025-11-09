Dividendenkracher mit +19,04 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

OCBC ist eine führende Bank in Südostasien, bekannt für umfassende Finanzdienstleistungen und starke regionale Präsenz. Hauptkonkurrenten sind DBS, UOB und Maybank. OCBC punktet mit digitalen Innovationen und regionaler Vernetzung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Oversea-Chinese Banking nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Oversea-Chinese Banking gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,04 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,95 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

