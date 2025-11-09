    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOversea-Chinese Banking AktievorwärtsNachrichten zu Oversea-Chinese Banking

    Rendite statt Zinsen

    437 Aufrufe 437 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividendenkracher mit +19,04 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Rendite statt Zinsen - Dividendenkracher mit +19,04 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: adobe.stock.com

    OCBC ist eine führende Bank in Südostasien, bekannt für umfassende Finanzdienstleistungen und starke regionale Präsenz. Hauptkonkurrenten sind DBS, UOB und Maybank. OCBC punktet mit digitalen Innovationen und regionaler Vernetzung.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Oversea-Chinese Banking nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Oversea-Chinese Banking gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,04 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,95 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Oversea-Chinese Banking verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,04 %.
    Mit +6,04 % Dividendenrendite bietet Oversea-Chinese Banking ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,04 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Oversea-Chinese Banking für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,04 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,95.
    Oversea-Chinese Banking weißt eine Marktkapitalisierung von 52,08 Mrd. aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,04 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Oversea-Chinese Banking Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.11.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,65 % konnte die Oversea-Chinese Banking Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 1,972389 +12,16 % +6,04 %
    2024 1,758506 +11,99 % +6,14 %
    2023 1,570205 +42,41 % +6,32 %
    2022 1,102573 +33,60 % +4,57 %
    2021 0,825282 0,00 % +3,35 %

    Warum Oversea-Chinese Banking für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +6,04 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +19,04 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,95
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Oversea-Chinese Banking

    +2,65 %
    +3,57 %
    +5,45 %
    +2,65 %
    +7,41 %
    +36,47 %
    +231.900,00 %
    ISIN:US6903331097WKN:A2PWTS

    Oversea-Chinese Banking Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,57 %
    1 Monat +5,45 %
    3 Monate +2,65 %
    1 Jahr +7,41 %

    Informationen zur Oversea-Chinese Banking Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Oversea-Chinese Banking Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,08 Mrd. € wert.

    Oversea-Chinese Banking Aktie jetzt kaufen?

     

    Ob die Oversea-Chinese Banking Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oversea-Chinese Banking Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     






    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rendite statt Zinsen Dividendenkracher mit +19,04 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.