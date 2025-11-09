Rendite statt Zinsen
Dividendenkracher mit +19,04 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
OCBC ist eine führende Bank in Südostasien, bekannt für umfassende Finanzdienstleistungen und starke regionale Präsenz. Hauptkonkurrenten sind DBS, UOB und Maybank. OCBC punktet mit digitalen Innovationen und regionaler Vernetzung.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Oversea-Chinese Banking nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Oversea-Chinese Banking gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+19,04 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,95 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Oversea-Chinese Banking verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,04 %.
Mit +6,04 % Dividendenrendite bietet Oversea-Chinese Banking ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,04 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Oversea-Chinese Banking für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,04 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,95.
Oversea-Chinese Banking weißt eine Marktkapitalisierung von 52,08 Mrd. aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,04 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Oversea-Chinese Banking Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.11.2025
Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,65 % konnte die Oversea-Chinese Banking Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es mit der Aktie weiter?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|1,972389
|+12,16 %
|+6,04 %
|2024
|1,758506
|+11,99 %
|+6,14 %
|2023
|1,570205
|+42,41 %
|+6,32 %
|2022
|1,102573
|+33,60 %
|+4,57 %
|2021
|0,825282
|0,00 %
|+3,35 %
Warum Oversea-Chinese Banking für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +6,04 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +19,04 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,95
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Oversea-Chinese Banking Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,57 %
|1 Monat
|+5,45 %
|3 Monate
|+2,65 %
|1 Jahr
|+7,41 %
Informationen zur Oversea-Chinese Banking Aktie
Es gibt 2 Mrd. Oversea-Chinese Banking Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,08 Mrd. € wert.
Oversea-Chinese Banking Aktie jetzt kaufen?
Ob die Oversea-Chinese Banking Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oversea-Chinese Banking Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.