    Apple – wie gehts nun weiter

    Apple kam in Fahrt – und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein MB995H auf die Apple-Aktie erzielten wir +290 %. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: starke Quartalszahlen, kräftige iPhone-Verkäufe und ein Dienstleistungsgeschäft auf Rekordniveau. Dazu kam ein zuversichtlicher Ausblick auf das Weihnachtsquartal – genau die Mischung, die Anlegern Vertrauen gibt und Kursbewegungen beschleunigt.

    Unser Ansatz ist dabei bewusst geradlinig. Wir verfolgen die Nachrichtenlage täglich, ordnen sie ein und übersetzen sie in klare Handelsideen. Beim MB995H setzten wir auf steigende Kurse der Apple-Aktie – und der Schein vervielfachte sich, als Zahlen und Ausblick den Trend bestätigten. Entscheidend war nicht irgendein „Geheimtrick“, sondern das Zusammenspiel aus sauberer Vorbereitung, einem klaren Plan für den Einstieg und konsequenter Begleitung über die gesamte Phase des Anstiegs.

    Wer solche Chancen früh erkennen will, ist in unserem Börsendienst richtig. Wir liefern verständliche Updates zu den wichtigsten Treibern, nennen konkrete Marken für Ein- und Ausstieg und bleiben während der Bewegung nah am Markt. So wird aus einer guten Unternehmensmeldung ein umsetzbarer Trade – und aus einer Idee eine messbare Entwicklung wie beim MB995H mit +290 %. Wenn Sie beim nächsten starken Impuls nicht nur zuschauen, sondern mit einem klaren Plan handeln möchten, begleiten wir Sie Schritt für Schritt.





    Autor
    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Verfasst von Daniel Saurenz
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
