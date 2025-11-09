Alphabet – der heimliche K.I-Champion

Alphabet kam in Fahrt – und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein JB9B8J auf die Alphabet-Aktie erzielten wir +502,27 %. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: ein Rekordquartal mit über 100 Mrd. US-$ Umsatz (Q3/2025: 102,3 Mrd. US-$), kräftige Zuwächse im Werbegeschäft und ein deutlich beschleunigtes Cloud-Wachstum. YouTube durchbrach zugleich die Marke von über 10 Mrd. US-$ Werbeumsatz im Quartal, und Alphabet erhöht seine Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur – genau die Mischung, die Anlegern Vertrauen gibt und Kursbewegungen beschleunigt.

Unser Ansatz ist dabei bewusst geradlinig. Wir verfolgen die Nachrichtenlage täglich, ordnen sie ein und übersetzen sie in klare Handelsideen. Beim JB9B8J setzten wir auf steigende Kurse der Alphabet-Aktie – und der Schein vervielfachte sich, als Zahlen und Ausblick den Trend bestätigten. Entscheidend war nicht irgendein „Geheimtrick“, sondern das Zusammenspiel aus sauberer Vorbereitung, einem klaren Plan für den Einstieg und konsequenter Begleitung über die gesamte Phase des Anstiegs.