US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
- Flugverbot für MD-11 nach UPS-Absturz verhängt.
- Linkes Triebwerk löste sich während des Starts.
- 13 Todesopfer, betroffene Flotten: UPS, FedEx.
ATLANTA (dpa-AFX) - Nach dem Absturz einer MD-11 Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS hat die US-Luftsicherheitsbehörde ein Flugverbot für dieses Modell ausgesprochen. Das Verbot folge auf den Unfall, bei dem sich das linke Triebwerk der McDonnell Douglas MD-11 inklusive der Halterung während des Starts gelöst hatte, teilte die FAA am Sonnabend mit. Bereits zuvor hatten UPS und der Wettbewerber Fedex nach einer Empfehlung von Boeing mitgeteilt, ihre MD-11-Flotten vorerst am Boden zu lassen.
Die Flugverbote betreffen etwa 9 Prozent der UPS-Flotte und etwa 4 Prozent der Flugzeuge von FedEx sowie Maschinen, die von Western Global Airlines betrieben werden.
Am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) war das Frachtflugzeug von UPS nach dem Start in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky über einem Industriegebiet abgestürzt. Bürgermeister Craig Greenberg hatte zuletzt auf der Plattform X geschrieben, die Zahl der Todesopfer sei inzwischen auf 13 gestiegen.
Boeing hatte nach der Übernahme von McDonnell Douglas 1997 das MD-11-Programm weitergeführt./mis/sl/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 168,3 auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -2,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 127,89 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 287,00USD was eine Bandbreite von +42,64 %/+70,57 % bedeutet.
