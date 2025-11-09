Unwetterschäden in Industrienationen seit 1980 vervielfacht

Die von Unwettern und Fluten verursachten Gesamtschäden in Deutschland von 1980 bis 2024 beziffert das Unternehmen auf 210 Milliarden Dollar (aktuell etwa 182 Mrd. Euro), gleichauf mit Indien auf Rang drei.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die von schweren Unwettern und Überschwemmungen verursachten Schäden haben sich nach Angaben des Rückversicherers Munich Re seit 1980 in großen Industrienationen vervielfacht. Deutschland zählt mit einem Anstieg um etwa das Fünffache zu den am schwersten getroffenen Nationen, schreiben die Geowissenschaftler des Versicherers in einer Analyse.

An erster Stelle der Katastrophen-Rangliste der zehn größten Volkswirtschaften auf der Erde stehen die USA mit 2,7 Billionen Dollar Schäden, gefolgt von China mit 680 Milliarden. Anlass der Veröffentlichung ist die bevorstehende Weltklimakonferenz in Brasilien.

Wetterextreme schaden auch entwickelten Industrienationen stark

Gemessen an der Entwicklung des nationalen Bruttoeinkommens jedoch sind die Schäden in China dank verbesserten Hochwasserschutzes trotz der hohen Summe in den vergangenen Jahrzehnten gesunken, wie es in der Analyse heißt.

In den USA und Deutschland dagegen ging es steil nach oben - wobei dazu in Deutschland maßgeblich die Ahrtalflut des Jahres 2021 beitrug, die allein laut Munich Re 42 Milliarden Dollar Schaden verursachte. Wetterextreme könnten die wirtschaftliche Substanz auch der größten Volkswirtschaften erodieren, schreiben Chef-Geowissenschaftler Tobias Grimm und seine Kollegen.

Steigende Temperaturen ziehen mehr Unwetter nach sich



Kräftige Anstiege der Extremwetterschäden gab es demnach auch in Kanada, Italien und Frankreich, etwas weniger ausgeprägt in Indien, Japan und Brasilien. Neben China sind die Extremwetterschäden gemessen am Bruttonationaleinkommen nur in Großbritannien gesunken.

Die Munich Re sieht einen klaren Zusammenhang mit dem Klimawandel: Unwetter treten demnach nicht nur häufiger auf als in früheren Jahrzehnten, sondern sie sind auch extremer geworden./cho/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 353,5 auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,98 %. Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 70,16 Mrd.. Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 596,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 555,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von +3,35 %/+21,04 % bedeutet.



