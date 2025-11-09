Top-Artikel der Kalenderwoche 45/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Heineken hat zugesagt, seine Einnahmen zu steigern und die Kosten zu senken, doch Investoren wollen, dass härtere Maßnahmen ergriffen werden.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!

Droneshield stürzt über 44 % in vier Wochen ab. Trotz eines neuen Großauftrags fehlt das Wachstum, der Absturz folgte am Donnerstag mit einem Minus von über 11 Prozent.

MP Materials und andere Seltene-Erden-Produzenten verzeichnen starke Kursrückgänge. Die langfristigen Aussichten sind weiterhin gut, die aktuelle Volatilität bereitet den Investoren allerdings Kopfzerbrechen.

Der US-Immobilienkonzern Realty Income hat am Montagabend ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt und seine Prognose angehoben – vor allem wegen Europa.

Mit Milliardenprojekten in Litauen und Rumänien zementiert der DAX-Konzern seine Dominanz – Analysten setzen auf die nächste Kurs-Explosion.

Nach der 5-Billionen-Bewertung von Nvidia warnt der legendäre Investor vor Überhitzung – und weckt Erinnerungen an frühere Exzesse.

Der britische Spirituosenkonzern Diageo war lange ein beliebter Dividendenwachstumswert. Doch das Umfeld hat sich spürbar verschlechtert. Ist die Aktie trotzdem einen Einstieg wert?

Nach dem jüngsten Rücksetzer hat sich der Goldpreis wieder stabilisiert – und könnte bald erneut Fahrt aufnehmen, glauben Analysten der UBS.

Malaysia startet mit Lynas Rare Earths und JS Link ein 142-Millionen-Dollar-Projekt für Supermagnete, um den Seltene-Erden-Sektor zu stärken.

Nvidia-Chef Jensen Huang warnt, dass China im Wettlauf um künstliche Intelligenz kurz davor steht, die USA zu überholen und mahnt zur Kursänderung.