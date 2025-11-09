    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wirtschaftsministerin Reiche hält Grundsatzrede - Erhard-Büste kommt zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Katherina Reiche hält Grundsatzrede zur Wirtschaft.
    • Symposium zur sozialen Marktwirtschaft in Berlin.
    • Reformen gefordert für wettbewerbsfähiges Deutschland.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält am Montag eine wirtschaftspolitische Grundsatzrede. Das Ministerium veranstaltet in Berlin ein Symposium zum Thema "Soziale Marktwirtschaft in Zeiten des Umbruchs". Dabei wird auch von den Leihgebern eine Ludwig-Erhard-Büste ans Ministerium übergeben. Die Büste stand jahrelang im Foyer des Ministeriums. Dann wurde sie vor zwei Jahren entfernt - nach Medienberichten aus Protest gegen die Politik des damaligen Ministers Robert Habeck (Grüne).

    Erhard war von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminister. Er gilt als "Vater" der sozialen Marktwirtschaft und Wegbereiter des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg.

    Reiche ist seit Mai im Amt. Sie war lange Bundestagsabgeordnete und wechselte dann in die Wirtschaft. Vor ihrer Ernennung zur Ministerin war sie Energiemanagerin. Die CDU-Politikerin hat bereits wiederholt angesichts steigender Sozialabgaben grundlegende Reformen des Sozialstaates gefordert. Deutschland sei mit seinen Strukturen derzeit nicht wettbewerbsfähig. Für Kritik sorgten Aussagen, die Deutschen müssten länger arbeiten./hoe/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wirtschaftsministerin Reiche hält Grundsatzrede - Erhard-Büste kommt zurück Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält am Montag eine wirtschaftspolitische Grundsatzrede. Das Ministerium veranstaltet in Berlin ein Symposium zum Thema "Soziale Marktwirtschaft in Zeiten des Umbruchs". Dabei wird auch von den …