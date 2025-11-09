Brandgeruch im Cockpit - Flieger nach München umgeleitet
- Air-France-Maschine wegen Brandgeruch nach München umgeleitet.
- Passagiere sicher, keine Verletzten, Betreuung vor Ort.
- Rückflug nach Paris geplant, Ersatzflug nach Seoul unklar.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Air-France-Maschine ist auf dem Weg von Paris nach Südkorea wegen eines Notfalls nach München umgeleitet worden. Nach Angaben des Airports landete das Flugzeug am frühen Abend in der bayerischen Landeshauptstadt. Grund dafür sei Brandgeruch im Cockpit gewesen, teilte die Airline auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vorsorglich habe sich die Crew zur Landung entschieden. Was den Brandgeruch verursacht hat, ist bislang ungeklärt.
Eine Flughafensprecherin sagte, die Maschine sei nach der Landung zur Halteposition geschleppt worden. Es gebe keine Verletzten. Die Passagiere seien in den Flughafen gebracht worden. Der Terminaldienst sowie Angestellte der Airline kümmerten sich um die Reisenden.
Der Airline zufolge ist am späten Abend ein Rückflug nach Paris geplant. Bei Bedarf werde den Passagieren dort eine Unterkunft bereitgestellt. Wann ein Ersatzflug in die südkoreanische Hauptstadt Seoul folgt, konnte die Airline zunächst nicht sagen./ses/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,92 % und einem Kurs von 9,786 auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um -11,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,07 %.
Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,700EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -18,25 %/+22,62 % bedeutet.