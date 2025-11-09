    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIR France - KLM AktievorwärtsNachrichten zu AIR France - KLM
    Brandgeruch im Cockpit - Flieger nach München umgeleitet

    Für Sie zusammengefasst
    • Air-France-Maschine wegen Brandgeruch nach München umgeleitet.
    • Passagiere sicher, keine Verletzten, Betreuung vor Ort.
    • Rückflug nach Paris geplant, Ersatzflug nach Seoul unklar.
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Air-France-Maschine ist auf dem Weg von Paris nach Südkorea wegen eines Notfalls nach München umgeleitet worden. Nach Angaben des Airports landete das Flugzeug am frühen Abend in der bayerischen Landeshauptstadt. Grund dafür sei Brandgeruch im Cockpit gewesen, teilte die Airline auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vorsorglich habe sich die Crew zur Landung entschieden. Was den Brandgeruch verursacht hat, ist bislang ungeklärt.

    Eine Flughafensprecherin sagte, die Maschine sei nach der Landung zur Halteposition geschleppt worden. Es gebe keine Verletzten. Die Passagiere seien in den Flughafen gebracht worden. Der Terminaldienst sowie Angestellte der Airline kümmerten sich um die Reisenden.

    Der Airline zufolge ist am späten Abend ein Rückflug nach Paris geplant. Bei Bedarf werde den Passagieren dort eine Unterkunft bereitgestellt. Wann ein Ersatzflug in die südkoreanische Hauptstadt Seoul folgt, konnte die Airline zunächst nicht sagen./ses/DP/mis

