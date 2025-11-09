Sugar #11: Markt im Dauerstress – bildet sich jetzt ein Boden?

Der Zucker-Future an der ICE US beendete die vergangene Woche erneut im Minus. Mit einem Wochenverlust von 2,29 % schloss der März-Kontrakt bei 14,10 US-Cent je Pfund. Nach dem Rückgang von über 3,6 % in der Vorwoche hält damit der Abwärtstrend an, auch wenn der Markt weiterhin knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 14 US-Cent notiert. Seit dem Mehrjahreshoch im Mai hat sich der Preis nahezu halbiert – die Korrektur ist tief, die Stimmung ausgesprochen gedrückt.







Fundamental bleibt der Druck hoch: Brasilien, der größte Zuckerproduzent der Welt, hat seine Produktionsprognose für 2025/26 erneut angehoben. Die staatliche Agrarbehörde Conab erwartet jetzt 45 Mio. Tonnen Zucker, ein Rekordwert. Auch die Produktionsdaten aus dem Zentrum-Süd-Gebiet zeigen eine solide Entwicklung – die Zuckerquote in der Verarbeitung stieg im Oktober auf 48,24 %, während die kumulierte Produktion bis Mitte Oktober leicht über dem Vorjahr lag. Damit bleibt die globale Angebotslage komfortabel.







Indien trägt ebenfalls zur Belastung bei. Die Indian Sugar Mills Association (ISMA) erhöhte ihre Produktionsschätzung auf 31 Mio. Tonnen, +18,8 % gegenüber dem Vorjahr. Zugleich wurde die Menge des zur Ethanolproduktion umgeleiteten Zuckers auf 3,4 Mio. Tonnen reduziert, was zusätzlichen Exportdruck schafft. Branchenvertreter rechnen mit bis zu 2 Mio. Tonnen Exporten, deutlich mehr als bisher erwartet. Unterstützt wird die Ernte von einem außergewöhnlich starken Monsun – die Regenmengen lagen 8 % über dem Durchschnitt.







Auch aus Thailand, dem weltweit drittgrößten Produzenten, kommen keine Entlastungssignale. Die dortige Zuckerproduktion soll im laufenden Zyklus um weitere 5 % auf rund 10,5 Mio. Tonnen steigen. Entsprechend hat das Handelshaus Czarnikow seine Schätzung des globalen Überschusses auf 8,7 Mio. Tonnen erhöht – die höchste Zahl seit Jahren.







Trotzdem zeigt sich auf dem aktuellen Niveau eine gewisse Stabilisierungstendenz. Die Kombination aus starkem Rückgang, ausgedünntem Open Interest und dem nahenden Ende der südamerikanischen Erntesaison könnte kurzfristig für technische Gegenbewegungen sorgen. Zumal viele Produzentenpreise inzwischen nahe oder unter den Produktionskosten liegen – ein klassisches Signal für eine Bodenbildung.







Fazit:



Der Zucker-Future bleibt fundamental unter Druck – hohe Ernteprognosen aus Brasilien, Indien und Thailand sorgen für Rekordbestände. Dennoch erscheint der Markt überverkauft. Die Region um 14 US-Cent markiert eine starke Unterstützung, die eine technische Erholung auslösen könnte. Sollte sich die globale Nachfrage stabilisieren oder das Ethanol-Programm in Indien ausgeweitet werden, wäre eine kurzfristige Trendwende durchaus möglich.

