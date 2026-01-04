Zucker bleibt unter Druck – jede Erholung wird konsequent verkauft

Der Zucker-Future (#11, ICE US) bleibt einer der frustrierendsten Märkte im Soft-Komplex. Auch in der vergangenen Woche setzte sich das bekannte Muster fort: Immer dann, wenn der Markt den Anschein einer Stabilisierung oder Bodenbildung erweckt, kommt neuer Verkaufsdruck auf. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt –3,76 % und schloss bei 14,60 US-Cent, nachdem zu Wochenbeginn noch Kurse über 15 US-Cent gehandelt wurden.







Auf Jahressicht 2025 fällt die Bilanz entsprechend schwach aus. Mit einem Minus von –24,31 % zählt Zucker klar zu den Underperformern unter den Soft Commodities. Fundamentale Belastungsfaktoren dominieren weiterhin das Bild: steigende Produktionszahlen, insbesondere aus Indien, sowie die Aussicht auf höhere Exporte halten den Markt strukturell unter Druck. Auch global deuten die meisten Prognosen eher auf einen Angebotsüberschuss als auf Knappheit hin.







Die COT-Daten bestätigen dieses negative Sentiment. Das Managed Money hält nach wie vor eine signifikante Short-Position von 149.541 Kontrakten. Zwar liegt diese deutlich unter den Extremwerten von Anfang November, als fast 200.000 Kontrakte short gehalten wurden, doch ein konstruktiver Positionsaufbau auf der Long-Seite ist bislang nicht zu erkennen. Von einem echten Short-Squeeze-Potenzial kann aktuell keine Rede sein.







Saisonal betrachtet gäbe es eigentlich Argumente für eine leichte Erholung. Historisch tendiert der Zucker-Future bis Ende Januar eher nach oben. Allerdings muss man klar festhalten, dass sich der Markt im Jahr 2025 kaum an seine saisonalen Muster gehalten hat. Die fundamentale Angebotslage hat die Saisonalität mehrfach ausgehebelt.







Fazit:



Zucker bleibt ein schwieriger Markt. Die Kombination aus schwacher Jahresperformance, hoher spekulativer Short-Positionierung und anhaltendem Angebotsdruck spricht kurzfristig gegen nachhaltige Erholungen. Zwar wäre saisonal eine Gegenbewegung möglich, doch solange sich an der fundamentalen Lage und der Positionierung nichts ändert, bleibt jede Rallye anfällig für erneute Verkäufe. Geduld und Vorsicht sind hier weiterhin angebracht.

