    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsEthanol RohstoffvorwärtsNachrichten zu Ethanol

    Carsten Stork

    705 Aufrufe 705 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zucker bleibt unter Druck – jede Erholung wird konsequent verkauft

    Der Zucker-Future (#11, ICE US) bleibt einer der frustrierendsten Märkte im Soft-Komplex. Auch in der vergangenen Woche setzte sich das bekannte Muster fort: Immer dann, wenn der Markt den Anschein einer Stabilisierung oder Bodenbildung erweckt, …

    Carsten Stork - Zucker bleibt unter Druck – jede Erholung wird konsequent verkauft
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Zucker-Future (#11, ICE US) bleibt einer der frustrierendsten Märkte im Soft-Komplex. Auch in der vergangenen Woche setzte sich das bekannte Muster fort: Immer dann, wenn der Markt den Anschein einer Stabilisierung oder Bodenbildung erweckt, kommt neuer Verkaufsdruck auf. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt –3,76 % und schloss bei 14,60 US-Cent, nachdem zu Wochenbeginn noch Kurse über 15 US-Cent gehandelt wurden.

    Auf Jahressicht 2025 fällt die Bilanz entsprechend schwach aus. Mit einem Minus von –24,31 % zählt Zucker klar zu den Underperformern unter den Soft Commodities. Fundamentale Belastungsfaktoren dominieren weiterhin das Bild: steigende Produktionszahlen, insbesondere aus Indien, sowie die Aussicht auf höhere Exporte halten den Markt strukturell unter Druck. Auch global deuten die meisten Prognosen eher auf einen Angebotsüberschuss als auf Knappheit hin.

    Die COT-Daten bestätigen dieses negative Sentiment. Das Managed Money hält nach wie vor eine signifikante Short-Position von 149.541 Kontrakten. Zwar liegt diese deutlich unter den Extremwerten von Anfang November, als fast 200.000 Kontrakte short gehalten wurden, doch ein konstruktiver Positionsaufbau auf der Long-Seite ist bislang nicht zu erkennen. Von einem echten Short-Squeeze-Potenzial kann aktuell keine Rede sein.

    Saisonal betrachtet gäbe es eigentlich Argumente für eine leichte Erholung. Historisch tendiert der Zucker-Future bis Ende Januar eher nach oben. Allerdings muss man klar festhalten, dass sich der Markt im Jahr 2025 kaum an seine saisonalen Muster gehalten hat. Die fundamentale Angebotslage hat die Saisonalität mehrfach ausgehebelt.

    Fazit:
    Zucker bleibt ein schwieriger Markt. Die Kombination aus schwacher Jahresperformance, hoher spekulativer Short-Positionierung und anhaltendem Angebotsdruck spricht kurzfristig gegen nachhaltige Erholungen. Zwar wäre saisonal eine Gegenbewegung möglich, doch solange sich an der fundamentalen Lage und der Positionierung nichts ändert, bleibt jede Rallye anfällig für erneute Verkäufe. Geduld und Vorsicht sind hier weiterhin angebracht.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Zucker bleibt unter Druck – jede Erholung wird konsequent verkauft Der Zucker-Future (#11, ICE US) bleibt einer der frustrierendsten Märkte im Soft-Komplex. Auch in der vergangenen Woche setzte sich das bekannte Muster fort: Immer dann, wenn der Markt den Anschein einer Stabilisierung oder Bodenbildung erweckt, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     