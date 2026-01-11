Zucker bleibt zäh – Index-Käufe stützen kurzfristig, Shorts dominieren weiter

Der Zucker-Future (ICE NY #11) konnte in der vergangenen Woche um +1,99 % zulegen und schloss bei 14,89 US-Cent. Der Markt zeigte über weite Strecken der Woche eine stabile Aufwärtsbewegung und erreichte am Donnerstag ein Wochenhoch bei 15,08 US-Cent, bevor es im späten Handel zu Gewinnmitnahmen kam. Zum Wochenschluss konnte sich der Future leicht erholen, was auf eine gewisse Nachfragebereitschaft auf tieferen Niveaus hindeutet.







Unterstützend wirkten zuletzt vor allem indexbedingte Käufe im Zuge der jährlichen Rebalancings großer Rohstoffindizes. Zusätzlich half der festere brasilianische Real, der Exportanreize für brasilianische Produzenten dämpft. Fundamental bleibt das Bild jedoch gemischt: Während für Brasilien 2026/27 teilweise rückläufige Produktions- und Exportzahlen erwartet werden, stehen dem hohe Produktionszuwächse in Indien, Thailand und Pakistan gegenüber. Der globale Angebotsausblick bleibt damit komfortabel.







Ein klarer Belastungsfaktor ist weiterhin die Positionierung. Laut COT-Daten hält das Managed Money nach wie vor eine sehr große Netto-Short-Position von rund 154.000 Kontrakten. Diese Positionierung spricht kurzfristig gegen eine nachhaltige Trendwende und erklärt, warum Erholungen bislang immer wieder verkauft werden.







Saisonal betrachtet ist das Umfeld kurzfristig nicht schlecht. Der Zucker-Future hat statistisch bis Ende Januar Aufwärtspotenzial, gefolgt von einer möglichen Korrektur und einer weiteren Erholungsphase bis Ende Februar.







Fazit:



Zucker zeigt kurzfristig Stabilisierungstendenzen, getragen von Index-Käufen und saisonaler Unterstützung. Die strukturelle Lage bleibt jedoch fragil. Die hohe Short-Positionierung des Managed Money und der komfortable globale Angebotsausblick begrenzen das Aufwärtspotenzial. Solange Shorts nicht signifikant abgebaut werden, bleibt jede Erholung anfällig. Kurzfristig konstruktiv, strategisch weiterhin vorsichtig einzuordnen.

