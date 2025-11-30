Zucker erholt sich über die 15-Cent-Marke – aber die Positionierung bleibt extrem bärisch

Der Zucker-Future an der US ICE konnte sich in der vergangenen Woche spürbar stabilisieren. Mit einem Wochenplus von 2,98 % und einem Schlusskurs bei 15,21 US-Cent gelang erstmals seit Wochen ein Close oberhalb der psychologisch wichtigen 15-Cent-Marke – ein Niveau, das zuletzt mehrfach hart umkämpft war. Nach dem massiven Ausverkauf seit Anfang Oktober, der Zucker auf Fünf-Jahres-Tiefs gedrückt hatte, wirkt diese Woche wie ein erster Versuch des Marktes, einen Boden auszubilden. Unterstützend wirkte dabei vor allem die kurzfristige Stärke des brasilianischen Reals, die traditionell die Exportdynamik verlangsamt und damit die Notierungen an der ICE tendenziell stützt.







Fundamental bleibt die Gemengelage jedoch schwierig. Weltweit dominieren weiterhin die Berichte über steigende Zuckerproduktion in Brasilien, Indien und Thailand, die zusammen den Großteil des globalen Angebots stellen. Brasilien fährt Rekordernten ein, Indien meldet steigende Produktionsprognosen bei zugleich sinkender Ethanolquote und Thailand bestätigt Zuwächse sowohl in der laufenden als auch in der kommenden Saison. Die ISO rechnet inzwischen für 2025/26 mit einem globalen Überschuss von 1,625 Mio. Tonnen, während Händler wie Czarnikow sogar ein Plus von 8,7 Mio. Tonnen prognostizieren. Diese Zahlen erklären die deutliche Schwäche der vergangenen Monate und sind auch der Grund, warum jede Rallye bislang früh auslief.







Ein klarer Belastungsfaktor bleibt zudem die Positionierung. Die nachgereichten COT-Daten per 17. Oktober zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen weiter ausgebaut hat und inzwischen über 140.000 Kontrakte netto-short hält – ein Wert, der im historischen Vergleich sehr hoch ist und den strukturellen Pessimismus der Fonds unterstreicht. Diese Konstellation kann kurzfristig zwar technische Erholungen begünstigen, macht aber deutlich, dass der Markt weiterhin gegen ein starkes spekulatives Überangebot ankämpft.







Saisonal befindet sich Zucker ebenfalls noch in einer tendenziell schwachen Phase. Typischerweise dreht die Saisonalität erst ab Mitte Dezember nachhaltig nach oben, während die derzeitigen Wochen häufig noch von Abgabedruck geprägt sind. Insofern passt die aktuelle Erholung zwar ins Bild eines möglichen kurzfristigen Rebounds, ist aber saisonal noch nicht durch einen strukturellen Trendwechsel untermauert.







Fazit:



Der Zucker-Future zeigt erstmals seit Wochen klare Stabilisierungstendenzen und ein überzeugendes Close über 15 US-Cent. Gleichzeitig sprechen die Fundamentaldaten und die extrem bärische Managed-Money-Positionierung noch gegen eine endgültige Trendwende. Solange die Saisonalität erst ab Mitte Dezember auf „grün“ schaltet, bleibt der Markt anfällig – doch die Voraussetzungen für eine spätere Erholung bauen sich langsam auf.

