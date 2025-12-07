Zucker fällt unter 15 US-Cent – Shorts so aggressiv wie seit Jahren nicht

Der Zucker-Future stand in der abgelaufenen Woche deutlich unter Druck: −2,70 % und ein Wochenschluss bei 14,80 US-Cent – erstmals seit Wochen wieder klar unter der psychologisch wichtigen Marke von 15 US-Cent. Die Schwäche ist nicht isoliert, sie steht im Kontext zunehmender globaler Produktionssignale aus Brasilien, Indien und Thailand. Gleichzeitig wirkte der schwächere Real belastend, da er brasilianische Exporte zusätzlich attraktiver macht.







Trotz dieser fundamentalen Schlagseite sticht ein Punkt klar heraus: Laut den nachgelieferten COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen nochmals ausgebaut und ist nun mit 167.419 Kontrakten Netto-Short unterwegs – eine extrem einseitige Positionierung, die historisch selten ohne deutliche Gegenbewegungen bleibt. Das aggressive Short-Exposure spiegelt einen stark negativen Konsens wider.







Saisonal betrachtet spricht dagegen vieles für steigende Kurse: Die saisonale Phase zeigt typischerweise ins Positive bis zum Jahresende – und die aktuelle Positionierung des Managed Money würde im Fall eines Stimmungsumschwungs erheblichen Covering-Druck erzeugen.







Fazit:



Die operative Story bleibt kurzfristig negativ, aber die Positionierungsdaten kontrastieren scharf mit dem fundamentalen Narrativ. Ein Markt mit Rekord-Shorts in einem saisonal positiven Fenster ist anfällig für deutliche Gegenbewegungen. Solange Zucker oberhalb der 14,5 US-Cent stabilisiert, sehen wir das Risiko nach oben – kurzfristige Squeeze-Potenziale sind in dem Setup durchaus realistisch.

