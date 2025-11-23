Zucker-Future: leichte Korrektur nach starkem Wochenanstieg

Der Zucker-Future (ICE US) beendete die Woche mit einem moderaten Minus von –1,20 % bei 14,78 US-Cent pro Pfund. Damit konsolidiert der Markt nach der kräftigen +6 %-Aufwärtsbewegung der Vorwoche. Im Wochenverlauf zeigte sich erneut deutliche Volatilität: Am Mittwoch stieg der Kontrakt kurzzeitig über die psychologisch wichtige Marke von 15 US-Cent und markierte ein Wochenhoch bei 15,05 US-Cent, bevor die Gewinne bis zum Freitag weitgehend abgebaut wurden. Zum Wochenschluss setzte jedoch erneut etwas Kaufinteresse ein.







Fundamental bleibt das Marktbild zweigeteilt. Auf der einen Seite stützt der politische Rahmen in Indien — insbesondere die Überlegungen, die Ethanolpreise für Benzinblends anzuheben — die Perspektive, dass weniger Rohzucker auf den Weltmarkt gelangt. Auch die jüngste Exportquote von 1,5 MMT für 2025/26 liegt unter früheren Erwartungen. Auf der anderen Seite dominieren weiterhin die deutlich höheren Produktionsschätzungen in Brasilien, Indien und Thailand. Gerade der brasilianische Center-South-Sektor liefert konstant starke Zahlen, die die globale Angebotslage entspannen und Rallyversuche bremsen.







Bei den COT-Daten ergibt sich ein unverändertes Bild: Managed Money hält weiterhin eine große Netto-Short-Position von 114.807 Kontrakten (per 10. Oktober). Das zeigt, dass der spekulative Druck trotz der zwischenzeitlichen Gegenbewegung bestehen bleibt. Solange diese Short-Positionen nicht merklich eingedeckt werden, bleiben schnelle Richtungswechsel möglich.







Technisch bleibt Zucker nach dem Tief Anfang November in einer Bodenbildungsphase, ohne klaren Richtungsentscheid. Die Zone um 14,5–15,0 US-Cent bleibt dabei das zentrale Kurzfrist-Cluster.







Saisonal ist in der Regel bis Mitte Dezember eher mit Schwäche zu rechnen.







Fazit:



Zucker bleibt nach dem starken Rebound der Vorwoche in einer neutralen bis leicht defensiven Phase. Die große Short-Positionierung schafft Potenzial für schnelle Gegenbewegungen, doch ohne klare Trendwendezeichen dürfte die Preisentwicklung kurzfristig weiter schwankungsanfällig bleiben. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 15,20 US-Cent würde die Struktur aufhellen.

