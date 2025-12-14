Zucker-Future: Stabilisierung über Schlüsselmarke trotz massivem Angebotsnarrativ

Der Zucker-Future (ICE US #11) konnte sich in der vergangenen Handelswoche klar behaupten und legte um +2,03 % zu. Der Kontrakt schloss bei 15,10 US-Cent und hielt damit die psychologisch und technisch wichtige 15-Cent-Marke. Intraday markierte Zucker am Freitag ein Wochenhoch bei 15,27 US-Cent, bevor es zu leichten Gewinnmitnahmen kam.







Bemerkenswert ist diese Preisstabilisierung vor dem Hintergrund eines ausgesprochen bearishen fundamentalen Grundrauschens. Sowohl die ISO als auch private Häuser wie Czarnikow rechnen für 2025/26 mit einem deutlichen globalen Überschuss, getrieben durch höhere Produktionsschätzungen in Brasilien, Indien und Thailand. Allein Brasilien steuert auf eine erneut rekordnahe Ernte zu, während Indien trotz Exportquoten weiterhin hohe Produktionszahlen meldet. Auch der jüngste Produktionssprung in Indien (+43 % YoY in Oct–Nov) unterstreicht das Überangebotsnarrativ.







Trotzdem zeigt sich der Markt erstaunlich widerstandsfähig. Ein zentraler Faktor bleibt die extreme Positionierung: Das Managed Money hält laut COT-Daten weiterhin eine massive Netto-Short-Position von rund 188.400 Kontrakten. Diese strukturelle Schieflage macht den Markt anfällig für Short-Covering-Bewegungen, insbesondere sobald technische Marken wie die 15-Cent-Zone zurückerobert werden. Zusätzlich wirkte zuletzt ein fester brasilianischer Real unterstützend, da er Exportanreize für brasilianische Produzenten dämpft.







Saisonal betrachtet beginnt für Zucker nun eine statistisch günstigere Phase. Häufig zeigt der Markt bis zum Jahresende und teils bis Ende Januar eine ansteigende Tendenz – gerade dann, wenn starke Short-Positionen auf einen sich stabilisierenden Preis treffen.







Fazit:



Zucker bleibt fundamental klar von Angebotsängsten geprägt, doch der Markt ignoriert diese bislang erstaunlich konsequent. Die Rückeroberung der 15-Cent-Marke in Kombination mit einer extremen Short-Positionierung spricht kurzfristig für erhöhtes Short-Squeeze-Potenzial. Solange sich der Future über dieser Zone hält, ist eine weitere technische Erholung Richtung Jahresende keineswegs vom Tisch – trotz des bearishen Grundnarrativs.

