    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsEthanol RohstoffvorwärtsNachrichten zu Ethanol

    Carsten Stork

    389 Aufrufe 389 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zucker-Future: Stabilisierung über Schlüsselmarke trotz massivem Angebotsnarrativ

    Der Zucker-Future (ICE US #11) konnte sich in der vergangenen Handelswoche klar behaupten und legte um +2,03 % zu. Der Kontrakt schloss bei 15,10 US-Cent und hielt damit die psychologisch und technisch wichtige 15-Cent-Marke. Intraday markierte …

    Carsten Stork - Zucker-Future: Stabilisierung über Schlüsselmarke trotz massivem Angebotsnarrativ
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Zucker-Future (ICE US #11) konnte sich in der vergangenen Handelswoche klar behaupten und legte um +2,03 % zu. Der Kontrakt schloss bei 15,10 US-Cent und hielt damit die psychologisch und technisch wichtige 15-Cent-Marke. Intraday markierte Zucker am Freitag ein Wochenhoch bei 15,27 US-Cent, bevor es zu leichten Gewinnmitnahmen kam.

    Bemerkenswert ist diese Preisstabilisierung vor dem Hintergrund eines ausgesprochen bearishen fundamentalen Grundrauschens. Sowohl die ISO als auch private Häuser wie Czarnikow rechnen für 2025/26 mit einem deutlichen globalen Überschuss, getrieben durch höhere Produktionsschätzungen in Brasilien, Indien und Thailand. Allein Brasilien steuert auf eine erneut rekordnahe Ernte zu, während Indien trotz Exportquoten weiterhin hohe Produktionszahlen meldet. Auch der jüngste Produktionssprung in Indien (+43 % YoY in Oct–Nov) unterstreicht das Überangebotsnarrativ.

    Trotzdem zeigt sich der Markt erstaunlich widerstandsfähig. Ein zentraler Faktor bleibt die extreme Positionierung: Das Managed Money hält laut COT-Daten weiterhin eine massive Netto-Short-Position von rund 188.400 Kontrakten. Diese strukturelle Schieflage macht den Markt anfällig für Short-Covering-Bewegungen, insbesondere sobald technische Marken wie die 15-Cent-Zone zurückerobert werden. Zusätzlich wirkte zuletzt ein fester brasilianischer Real unterstützend, da er Exportanreize für brasilianische Produzenten dämpft.

    Saisonal betrachtet beginnt für Zucker nun eine statistisch günstigere Phase. Häufig zeigt der Markt bis zum Jahresende und teils bis Ende Januar eine ansteigende Tendenz – gerade dann, wenn starke Short-Positionen auf einen sich stabilisierenden Preis treffen.

    Fazit:
    Zucker bleibt fundamental klar von Angebotsängsten geprägt, doch der Markt ignoriert diese bislang erstaunlich konsequent. Die Rückeroberung der 15-Cent-Marke in Kombination mit einer extremen Short-Positionierung spricht kurzfristig für erhöhtes Short-Squeeze-Potenzial. Solange sich der Future über dieser Zone hält, ist eine weitere technische Erholung Richtung Jahresende keineswegs vom Tisch – trotz des bearishen Grundnarrativs.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Zucker-Future: Stabilisierung über Schlüsselmarke trotz massivem Angebotsnarrativ Der Zucker-Future (ICE US #11) konnte sich in der vergangenen Handelswoche klar behaupten und legte um +2,03 % zu. Der Kontrakt schloss bei 15,10 US-Cent und hielt damit die psychologisch und technisch wichtige 15-Cent-Marke. Intraday markierte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     