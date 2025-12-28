    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsEthanol RohstoffvorwärtsNachrichten zu Ethanol

    Zucker stabilisiert sich oberhalb der 15-Cent-Marke

    Der Zucker-Future (#11, ICE US) konnte in der vergangenen Handelswoche trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer insgesamt zulegen. Auf Wochenbasis stand ein Plus von +2,36 %, der Kontrakt schloss bei 15,17 US-Cent. Besonders wichtig: Der Markt hat sich …

    Der Zucker-Future (#11, ICE US) konnte in der vergangenen Handelswoche trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer insgesamt zulegen. Auf Wochenbasis stand ein Plus von +2,36 %, der Kontrakt schloss bei 15,17 US-Cent. Besonders wichtig: Der Markt hat sich oberhalb der 15-Cent-Marke behauptet – ein Niveau, das in den vergangenen Wochen mehrfach unter Druck geraten war.

    Fundamental bleibt das Umfeld widersprüchlich. Einerseits sorgten zuletzt Prognosen zu rückläufiger brasilianischer Produktion in der Saison 2026/27 für Unterstützung. Andererseits lasten weiterhin Aussichten auf höhere Exporte aus Indien sowie steigende Produktionsschätzungen aus mehreren wichtigen Erzeugerländern auf dem Markt. Entsprechend kam es nach der vorangegangenen Erholung zeitweise zu Long-Liquidierungen, ohne jedoch einen nachhaltigen Trendbruch auszulösen.

    Ein Blick auf die COT-Daten zeigt eine leichte Entspannung auf der spekulativen Seite. Das Managed Money hat seine Short-Positionen etwas reduziert, hält aktuell aber weiterhin eine sehr hohe Netto-Short-Position von -157.649 Kontrakten. Das unterstreicht, dass der Markt strukturell noch immer skeptisch positioniert ist, gleichzeitig aber erste Short-Eindeckungen stattfinden.

    Unterstützend wirkt aktuell die Saisonalität. Historisch tendiert der Zucker-Future bis Ende Januar eher nach oben, was das Chancen-Risiko-Verhältnis kurzfristig verbessert. Auf Jahresbasis bleibt das Bild allerdings klar negativ: Der Zucker-Future liegt 2025 weiterhin rund 21,36 % im Minus – ein schwaches Jahr für den Markt.

    Fazit:
    Zucker zeigt erste Stabilisierungstendenzen oberhalb von 15 US-Cent, bleibt jedoch fundamental belastet. Die extrem hohe Short-Positionierung des Managed Money und die positive Saisonalität könnten kurzfristig für weitere Erholungsbewegungen sorgen. Für einen nachhaltigen Trendwechsel fehlt bislang jedoch der strukturelle Rückenwind.

