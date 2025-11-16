Zucker: Starkes Lebenszeichen nach langer Durststrecke

Der Zucker-Future zeigte in der vergangenen Woche ein beeindruckendes Comeback und legte um 6,10 % zu. Nach Monaten anhaltender Schwäche notierte der Markt am Freitag bei 14,96 US-Cent je Pfund – dem höchsten Wochenschlussstand seit fast vier Wochen. Das Besondere: Der Anstieg verlief nahezu linear über alle Handelstage, ohne große Rückschläge, was auf einen klaren Stimmungsumschwung im Markt hindeutet. Der Zuckerpreis hat damit erstmals seit längerer Zeit wieder ein technisches Lebenszeichen gesendet und die schwere Bodenbildungsphase der letzten Wochen hinter sich gelassen.







Fundamental wurde der Anstieg durch die Meldung aus Indien ausgelöst, dass das Land in der laufenden Saison lediglich 1,5 MMT Zucker exportieren wird. Diese Zahl lag merklich unter den zuvor erwarteten 2 MMT und signalisiert unmittelbar knapperes Angebot aus dem zweitgrößten Zuckerproduzenten der Welt. Gleichzeitig bleibt die globale Angebotslandschaft sehr komplex: Während Indien weniger exportiert, sorgt Brasilien weiterhin für rekordhohe Produktion – ein dauerhaft belastender Faktor, der Mitte der Woche noch für neue Mehrjahrestiefs bei den Notierungen gesorgt hatte. Dass der Markt trotz dieser Belastungsfaktoren eine derart dynamische Gegenbewegung aufs Parkett gelegt hat, zeigt, dass Short-Positionen bereits weit fortgeschritten waren und jede Angebotsverknappung sofort aggressiv eingepreist wird.







Das technische Bild hat sich entsprechend verbessert. Mit dem Bruch der 14-Cent-Marke und der starken Schlusswoche hat Zucker kurzfristig einen neuen Impuls generiert, der weiteren Raum nach oben schaffen könnte – insbesondere, wenn sich die Exportzahlen aus Indien im weiteren Saisonverlauf als noch restriktiver erweisen. Die Fundamentaldaten bleiben zwar gemischt, doch das Momentum spricht aktuell klar für die Long-Seite. Auch die Tatsache, dass der Markt ausgerechnet in einer Woche mit Rekordmeldungen aus Brasilien trotzdem deutlich zulegen konnte, darf als Stärkezeichen gewertet werden.







Fazit:



Zucker meldet sich eindrucksvoll zurück. Der Gewinn von 6,10 % und der Anstieg auf 14,96 US-Cent markieren das erste klare Aufwärtssignal seit Wochen. Das Zusammenspiel aus geringeren Exportkontingenten in Indien und stark überverkauften Marktpositionen hat eine Gegenbewegung ausgelöst, die durchaus Anschlusskäufe begünstigen kann. Das technische Bild hat sich aufgehellt, und ein nachhaltiger Bruch der 15-Cent-Zone würde kurzfristig weitere Dynamik freisetzen.

