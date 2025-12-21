    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsEthanol RohstoffvorwärtsNachrichten zu Ethanol

    Zucker zeigt Lebenszeichen – Short-Covering trifft auf strukturellen Gegenwind

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Zucker-Future an der ICE US beendete die vergangene Handelswoche trotz einer kräftigen Erholung am Freitag insgesamt im Minus. Auf Wochensicht stand ein Rückgang von –1,85 %, der Schlusskurs lag bei 14,82 US-Cent. Auffällig war jedoch die starke Bewegung am Freitag: Nach einem Wochen-Low bei 14,45 US-Cent setzte unmittelbar nach Markteröffnung eine dynamische Rallye ein, die den Markt bis auf 14,87 US-Cent führte, bevor er leicht darunter schloss.

    Diese Bewegung deutet klar auf Short-Covering hin. Viele Marktteilnehmer haben im Vorfeld der Feiertage Positionen geschlossen, was bei dünner werdender Liquidität zu schnellen Gegenbewegungen geführt hat. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild angespannt. Das Managed Money hält weiterhin eine sehr große Short-Position von 182.562 Kontrakten, was zeigt, dass der spekulative Markt trotz der kurzfristigen Erholung strukturell weiterhin auf fallende Preise setzt.

    Auch auf Jahressicht bestätigt sich dieses defensive Umfeld. Seit Jahresbeginn liegt der Zucker-Future rund 23 % im Minus, was die Schwäche des Marktes unterstreicht und erklärt, warum jede Rallye bislang eher als technische Gegenbewegung zu werten ist.

    Ein möglicher Lichtblick ergibt sich aus der Saisonalität. Historisch beginnt in dieser Phase häufig eine saisonale Aufwärtsbewegung, die sich zumindest bis Ende Januar, in manchen Jahren sogar bis Ende Februar, fortsetzen kann. Ob diese Saisonalität diesmal ausreicht, um mehr als nur eine technische Erholung auszulösen, bleibt jedoch offen und dürfte stark von der weiteren Positionsbereinigung abhängen.

    Fazit:
    Zucker hat kurzfristig Stärke gezeigt, ausgelöst durch Short-Covering in einem stark überverkauften Markt. Die strukturelle Positionierung bleibt jedoch klar bearish. Sollte die saisonale Unterstützung greifen und weitere Shorts geschlossen werden, könnte sich eine temporäre Erholung fortsetzen. Für eine nachhaltige Trendwende fehlen derzeit jedoch noch klare Bestätigungssignale.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
