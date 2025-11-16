Orangensaft-Future: Brutaler Preissturz auf Tiefststand seit 2022

Der Orangensaft-Future stand in der vergangenen Woche erneut massiv unter Druck und hat mit einem Wochenminus von 6,7 % bei 160,20 US-Cent geschlossen. Damit markierte der Markt das niedrigste Niveau seit Juli 2022 – ein bemerkenswerter Tiefpunkt, wenn man bedenkt, dass FCOJ im Dezember 2024 noch bei 573,15 US-Cent notierte. Seitdem hat der Markt 70,51 % seines Wertes verloren. Der Abwärtstrend, der sich über das gesamte Jahr gezogen hat, setzt sich damit mit voller Wucht fort.







Auffällig war der deutliche Rücksetzer am Freitag, der die Notierungen kurzzeitig in den Bereich 160–165 US-Cent drückte. Technische Verkäufe, ein unerwartet hoher Lageraufbau sowie eine sehr schwache Industriestimmung haben den Verkaufsdruck zusätzlich verstärkt. Marktkommentare wie „January OJ futures present a selling opportunity on more price weakness“ zeigen, dass viele Marktteilnehmer kurzfristig weiter fallende Preise erwarten und prozyklisch verkaufen. Die Marktmechanik bleibt damit klar negativ.







Gleichzeitig lohnt sich ein Blick auf die fundamentale Seite: Schon heute ist absehbar, dass der OJ-Sektor strukturell angeschlagen bleibt. Citrus Greening, die zentrale Krankheit im globalen Orangenanbau, breitet sich weiter aus und sorgt für anhaltende Ernteausfälle – besonders in Florida, das traditionell ein Kerngebiet der US-Produktion ist. Hinzu kommen herausfordernde Wetterbedingungen in mehreren Anbauzonen, was die langfristigen Ernteperspektiven dämpft. Genau diese Faktoren sind es, die mittelfristig ein bullishes Umfeld schaffen könnten, selbst wenn der Markt aktuell unter akutem Preisdruck steht.







Interessant ist auch die Saisonalität: Historisch beginnt im Orangensaft-Future ab Mitte November eine Phase steigender Notierungen, die oft bis weit ins erste Quartal hineinträgt. Dass der Markt diese saisonale Stärke aktuell völlig ignoriert, zeigt, wie extrem das Sentiment geworden ist. Eine derart tiefe Ausgangslage kombiniert mit einer starken saisonalen Phase hat in der Vergangenheit häufig zu ausgeprägten Trendwenden geführt – vorausgesetzt, der Markt stabilisiert sich zunächst technisch.







Fazit:



Der Orangensaft-Future bleibt stark unter Druck und handelt auf dem tiefsten Niveau seit über drei Jahren. Der Preisverfall um mehr als 70 % seit Dezember 2024 verdeutlicht die aktuelle Schwäche, doch die fundamentalen Risiken – Citrus Greening, Ernteunsicherheiten und strukturelle Produktionsprobleme – bleiben bestehen und sprechen mittelfristig für höhere Notierungen. Mit Beginn der saisonal stärkeren Phase könnte eine technische Stabilisierung der Ausgangspunkt für eine Erholung sein. Kurzfristig dominiert der Abwärtstrend, mittelfristig bleibt das Chance/Risiko-Verhältnis zunehmend attraktiv.

