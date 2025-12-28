Orangensaft-Future – Stabilisierung hält, Positionierung sendet Warnsignal

Der Orangensaft-Future (ICE US) konnte nach der kräftigen Erholung der Vorwoche auch in der vergangenen Handelswoche weiter zulegen. Auf Wochenbasis stand ein Plus von +4,62 %, der Kontrakt schloss bei 192,50 US-Cent pro Pfund. Damit bestätigt der Markt zunächst die begonnene Stabilisierung nach der vorangegangenen Korrekturphase.







Intraday zeigte sich die Volatilität jedoch weiterhin erhöht. Am Mittwoch konnte Orangensaft zeitweise die 210-Cent-Marke überschreiten und markierte ein Wochenhoch bei rund 211,95 US-Cent, bevor im weiteren Verlauf Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Rückfall unter die 200-Cent-Zone verdeutlicht, dass oberhalb dieser Niveaus aktuell noch Verkaufsbereitschaft besteht.







Besonders auffällig ist die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Die aktuellen COT-Daten zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen deutlich ausgebaut hat und nun 2.002 Kontrakte netto short hält. Damit befindet sich die spekulative Seite erstmals seit langer Zeit wieder auf der Short-Seite. Es handelt sich sogar um die größte Short-Positionierung seit März 2020. Seit der Pandemie wurde im Orangensaft-Markt keine vergleichbare Short-Position mehr aufgebaut.







Diese Entwicklung steht im Kontrast zur jüngsten Preisstabilisierung und mahnt zur Vorsicht. Sie signalisiert, dass ein Teil der Marktteilnehmer die Erholung eher als technische Gegenbewegung interpretiert und weiterhin mit erneuter Schwäche rechnet.







Aus saisonaler Sicht bleibt das Umfeld jedoch unterstützend. Historisch beginnt für Orangensaft ab Ende Dezember eine positivere Phase, die in den folgenden Wochen tendenziell steigende Preise begünstigt. Dieser saisonale Faktor könnte kurzfristig als Gegengewicht zur negativen Positionierung wirken.







Fazit:



Der Orangensaft-Future hat sich nach der starken Erholung weiter stabilisiert und bestätigt kurzfristig eine Bodenbildung. Die ausgeprägte Short-Positionierung des Managed Money ist jedoch ein klares Warnsignal und spricht für erhöhte Vorsicht. Gleichzeitig liefert die beginnende Saisonalität Rückenwind. In den kommenden Wochen dürfte sich entscheiden, ob die saisonale Stärke die skeptische Positionierung überlagern kann – oder ob die Erholung erneut unter Druck gerät.

