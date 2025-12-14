    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsOrangensaft RohstoffvorwärtsNachrichten zu Orangensaft

    Carsten Stork

    Orangensaft: Heftige Gegenbewegung nach monatelangem Crash

    Der Orangensaft-Future hat in der abgelaufenen Handelswoche eine kräftige Gegenbewegung gezeigt. Nach einem schwachen Wochenstart knapp oberhalb von 140 US-Cent setzte sich der Markt zunächst seitwärts fest, bevor es am Freitag zu einem abrupten …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Orangensaft-Future hat in der abgelaufenen Handelswoche eine kräftige Gegenbewegung gezeigt. Nach einem schwachen Wochenstart knapp oberhalb von 140 US-Cent setzte sich der Markt zunächst seitwärts fest, bevor es am Freitag zu einem abrupten Rebound kam. In Summe legte der Future auf Wochensicht um +10,35 % zu und schloss bei 163,15 US-Cent. Der Großteil dieser Bewegung entstand ruckartig am Freitag, als der Markt innerhalb eines Tages nahezu den gesamten Wochengewinn realisierte.

    Fundamental gab es in der vergangenen Woche keine neuen belastbaren Angebots- oder Ernteimpulse. Die Bewegung wirkte klar technisch getrieben: Nach dem massiven Preisverfall der letzten Monate und Kursverlusten von über 60 % gegenüber den Hochs aus 2024 verteidigte der Markt die Unterstützungszone im Bereich um 150 US-Cent. In Verbindung mit dünner Liquidität kam es zu Short-Covering und einer scharfen Erholung, ohne dass sich der übergeordnete Abwärtstrend bislang eindeutig aufgelöst hätte.

    Ein interessantes Signal kommt von der Positionierung: Laut den jüngsten COT-Daten ist das Managed Money erstmals seit Dezember 2021 wieder netto short, aktuell mit rund 608 Kontrakten. Das unterstreicht, wie stark die Marktstimmung nach dem Crash gekippt ist – und erhöht gleichzeitig die Anfälligkeit für schnelle Gegenbewegungen, wie sie am Freitag zu beobachten waren. Saisonale Faktoren sprechen zudem für Unterstützung: Historisch tendiert Orangensaft im Dezember eher zu steigenden Notierungen.

    Fazit:
    Die starke Freitagsbewegung zeigt, wie nervös und ausgedünnt der Markt aktuell ist. Trotz des kräftigen Wochenplus bleibt die Lage hochvolatil, eine bestätigte Trendwende liegt noch nicht vor. Die erstmals wieder negative Positionierung des Managed Money und die saisonale Tendenz liefern jedoch ein interessantes Setup für weitere Gegenbewegungen. Entscheidend bleiben in den kommenden Wochen neue Wetter- und Ernte-Updates aus Brasilien und Florida – sie dürften den nächsten nachhaltigen Impuls liefern.

