Orangensaft stürzt weiter ab — 74 % Verlust seit Dezember 2024

Der Orangensaft-Future (ICE US) hat erneut eine brutale Woche hinter sich und fiel um –11,15 % auf einen Wochenschlusskurs von 142,30 US-Cent. Damit setzt sich der historische Crash fort, der mittlerweile seinesgleichen sucht: Seit dem Allzeithoch vom 20. Dezember 2024 bei 543,15 US-Cent hat der Markt nun insgesamt –73,8 % verloren. In nur elf Monaten ist aus einem der stärksten Bullenmärkte der Soft-Commodities einer der heftigsten Bärenmärkte geworden.







Der Preiszerfall ist in erster Linie eine Normalisierung nach dem extremen Hurrikan- und Citrus-Greening-bedingten Angebotsschock der Vorjahre. Die Ernten in Florida und Brasilien fallen 2024/25 deutlich besser aus als befürchtet, während die Nachfrage auf Verbraucherseite stagniert. Besonders belastend ist der deutliche Angebotsanstieg in Brasilien, wo mehrere Produzenten höhere Erträge melden und die globale Versorgungslage entspannen. Zugleich steigt der spekulative Druck: Managed Money zieht Kapital ab, nachdem die Super-Knappheitsphase zu Ende ist.







Technisch betrachtet bleibt der Markt tief im Abwärtstrend. Nach der massiven Übertreibung nach oben ist die gesamte Struktur kontinuierlich kollabiert: von 500 → 400 → 300 → 200 → jetzt knapp über 140. Jede Erholung der letzten Monate wurde abverkauft, was darauf hindeutet, dass institutionelle Long-Positionen weiter reduziert werden und kaum Käufer bereit sind, in fallende Preise hinein zu kaufen. Saisonal bietet November/Dezember traditionell Unterstützung. Davon ist aktuell nichts zu spüren.







Fazit:



Orangensaft bleibt einer der schwächsten Rohstoffmärkte 2025. Trotz des massiven Preissturzes gibt es technisch noch kein Zeichen einer Trendwende. Erst eine Stabilisierung oberhalb von 170–180 US-Cent würde die Struktur entschärfen. Bis dahin bleibt der Markt anfällig für weitere Rücksetzer — insbesondere, wenn Brasilien erneut starke Produktionsschätzungen liefert.

