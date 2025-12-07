Orangensaft mit technischer Erholung – Open Interest signalisiert neue Bewegung

Der Orangensaft-Future (ICE US) war in der abgelaufenen Woche erneut schwach und verlor –5,16 %, mit einem Wochenschluss bei 147,94 US-Cent. Die Abwärtsbewegung setzt sich damit ungebremst fort. Jede technische Erholung wird weiterhin verkauft – das Marktverhalten bleibt eindeutig bärisch. Eine Bodenbildung wäre theoretisch im Bereich von 140 US-Cent denkbar, aber aktuell fehlt jegliche Bestätigung.







Die nachgelieferten COT-Daten bestätigen die strukturelle Schwäche: Das Managed Money hat seine Positionen auf nahezu null reduziert. Wenn die nächsten Datenpunkte veröffentlicht werden, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Managed Money nun aktiv short ist. Diese Entwicklung passt perfekt zum Chartbild und dem dominierenden Sentiment – es gibt aktuell keinen institutionellen Rückenwind.







Besonders interessant ist allerdings die Entwicklung im Open Interest: Seit Anfang Oktober steigt dieses kontinuierlich und hat mit 11.799 Kontrakten per Ende Oktober ein Niveau erreicht, das zuletzt im Februar gesehen wurde. Damals folgte eine sehr starke Bewegung – die jetzige Konstellation spricht ebenfalls dafür, dass wir uns in einer Phase befinden, in der große Marktteilnehmer klare Richtungswetten aufbauen. Aber: Der Druck zeigt momentan klar nach unten.







Fazit:



Orangensaft bleibt technisch und sentimentseitig klar im Abwärtstrend. Solange keine Trendwende in den Daten oder im Preisverhalten sichtbar wird, ist der Weg des geringsten Widerstands weiter Süden. Eine stabile Bodenbildung ist erst unterhalb von 140 US-Cent valide, bislang bleiben die Verkäufer dominant.

