    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsOrangensaft RohstoffvorwärtsNachrichten zu Orangensaft

    Carsten Stork

    449 Aufrufe 449 0 Kommentare 0 Kommentare

    Orangensaft mit technischer Erholung – Open Interest signalisiert neue Bewegung

    Der Orangensaft-Future (ICE US) war in der abgelaufenen Woche erneut schwach und verlor –5,16 %, mit einem Wochenschluss bei 147,94 US-Cent. Die Abwärtsbewegung setzt sich damit ungebremst fort. Jede technische Erholung wird weiterhin verkauft – das …

    Carsten Stork - Orangensaft mit technischer Erholung – Open Interest signalisiert neue Bewegung
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Orangensaft-Future (ICE US) war in der abgelaufenen Woche erneut schwach und verlor –5,16 %, mit einem Wochenschluss bei 147,94 US-Cent. Die Abwärtsbewegung setzt sich damit ungebremst fort. Jede technische Erholung wird weiterhin verkauft – das Marktverhalten bleibt eindeutig bärisch. Eine Bodenbildung wäre theoretisch im Bereich von 140 US-Cent denkbar, aber aktuell fehlt jegliche Bestätigung.

    Die nachgelieferten COT-Daten bestätigen die strukturelle Schwäche: Das Managed Money hat seine Positionen auf nahezu null reduziert. Wenn die nächsten Datenpunkte veröffentlicht werden, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Managed Money nun aktiv short ist. Diese Entwicklung passt perfekt zum Chartbild und dem dominierenden Sentiment – es gibt aktuell keinen institutionellen Rückenwind.

    Besonders interessant ist allerdings die Entwicklung im Open Interest: Seit Anfang Oktober steigt dieses kontinuierlich und hat mit 11.799 Kontrakten per Ende Oktober ein Niveau erreicht, das zuletzt im Februar gesehen wurde. Damals folgte eine sehr starke Bewegung – die jetzige Konstellation spricht ebenfalls dafür, dass wir uns in einer Phase befinden, in der große Marktteilnehmer klare Richtungswetten aufbauen. Aber: Der Druck zeigt momentan klar nach unten.

    Fazit:
    Orangensaft bleibt technisch und sentimentseitig klar im Abwärtstrend. Solange keine Trendwende in den Daten oder im Preisverhalten sichtbar wird, ist der Weg des geringsten Widerstands weiter Süden. Eine stabile Bodenbildung ist erst unterhalb von 140 US-Cent valide, bislang bleiben die Verkäufer dominant.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Orangensaft mit technischer Erholung – Open Interest signalisiert neue Bewegung Der Orangensaft-Future (ICE US) war in der abgelaufenen Woche erneut schwach und verlor –5,16 %, mit einem Wochenschluss bei 147,94 US-Cent. Die Abwärtsbewegung setzt sich damit ungebremst fort. Jede technische Erholung wird weiterhin verkauft – das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     