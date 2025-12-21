    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsOrangensaft RohstoffvorwärtsNachrichten zu Orangensaft

    Orangensaft zeigt enorme Dynamik – Volatilität bleibt das zentrale Thema

    Der Orangensaft-Future (ICE US) legte in der vergangenen Woche nochmals kräftig zu. Nach dem starken Anstieg in der Vorwoche gewann der Kontrakt weitere +16,28 % und schloss bei 184,30 US-Cent, nahe dem Wochenhoch. Damit bestätigt sich die zuletzt …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Orangensaft-Future (ICE US) legte in der vergangenen Woche nochmals kräftig zu. Nach dem starken Anstieg in der Vorwoche gewann der Kontrakt weitere +16,28 % und schloss bei 184,30 US-Cent, nahe dem Wochenhoch. Damit bestätigt sich die zuletzt hohe Dynamik im Markt.

    Trotz dieser Erholung bleibt das übergeordnete Bild jedoch zweigeteilt. Seit dem Hoch vom Dezember des Vorjahres bei 543,15 US-Cent liegt der Markt weiterhin –62,24 % im Minus. Gleichzeitig konnte sich der Orangensaft-Future seit den Tiefs Ende November um 39,5 % erholen – ein eindrucksvoller Beleg für die extreme Schwankungsintensität dieses Kontrakts.

    Technisch wirkt die jüngste Bewegung konstruktiv, insbesondere wenn sich die aktuelle Konsolidierung oberhalb der jüngsten Tiefs fortsetzt. Dennoch wird dieses Bild nicht durch die Positionierung bestätigt. Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Position weiter ausgebaut und liegt nun bei 1.789 Kontrakten short. Von spekulativer Unterstützung auf der Long-Seite kann aktuell also keine Rede sein.

    Auch die Saisonalität mahnt zur Vorsicht. Historisch betrachtet tendiert Orangensaft ab etwa dem 20. Dezember erneut zur Schwäche, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse bis in den Jahreswechsel hinein. Erst ab Mitte Januar zeigt sich saisonal wieder ein freundlicheres Fenster, das bis Anfang/Mitte Februar andauern kann.

    Fazit:
    Orangensaft bleibt ein Markt für erfahrene Trader. Die jüngste Rallye unterstreicht die enorme Dynamik, doch fehlende Unterstützung durch die COT-Daten und eine ungünstige Saisonalität sprechen kurzfristig für erhöhte Vorsicht. Extreme Volatilität bleibt der bestimmende Faktor – Positionsmanagement ist hier entscheidender als Prognosen.

