Orangensaft zeigt erste Erholung – doch die strukturelle Schwäche bleibt dominant

Der Orangensaft-Future hat nach Monaten massiver Verluste erstmals ein technisches Lebenszeichen gesendet. Nach einem atemberaubenden Abverkauf bis auf das Wochentief von 132,50 US-Cent konnte sich der Markt zum Wochenschluss bis auf 156,05 US-Cent erholen – ein Plus von mehr als 17 % vom Tief aus betrachtet. Die Bewegung wirkt jedoch weniger wie der Beginn eines neuen Trends und eher wie eine überfällige Gegenreaktion in einem Markt, der in den vergangenen zwölf Monaten historisch unter Druck stand. Denn gemessen am Allzeithoch vom 20. Dezember 2024 bei 543,15 US-Cent hat der Future seit seinem Peak sage und schreibe 62,24 % verloren. Ein Einbruch dieser Größenordnung ist in den Soft-Commodities extrem selten und unterstreicht das Ausmaß der fundamentalen Verschiebung im OJ-Markt seit Jahresbeginn.







Die COT-Daten (per 17. Oktober) zeichnen das gleiche Bild: Die Large Speculators haben ihre Positionen über Monate hinweg aggressiv abgebaut und halten inzwischen nur noch 1.813 Netto-Long-Kontrakte – ein Wert, der die strukturelle Kapitulation des spekulativen Kapitals dokumentiert. OJ ist ein sehr enger Markt, und das Wegbrechen dieser Nachfragekomponente macht ihn anfällig für extreme Preisbewegungen in beide Richtungen. Die jüngste Erholung fand daher in einem Umfeld statt, in dem kaum Positionen aufgebaut waren – ein klassischer Short-Covering-Impuls, nicht aber ein fundamentaler Stimmungswechsel. Solange sich die spekulative Seite nicht zurückmeldet, fehlt dem Markt das Kapital, das in früheren Jahren Trendbewegungen getragen hat.







Saisonal betrachtet wirkt das aktuelle Preisniveau zusätzlich belastet. Der Orangensaft-Future befindet sich ausgerechnet jetzt am Beginn seiner schwächsten Phase des Jahres: Von Ende November bis Ende Dezember zeigen die historischen Daten eine klare Tendenz nach unten. Diese saisonale Schwäche trifft auf einen Markt ohne spekulative Longs, ohne strukturelle Nachfrageimpulse und mit anhaltender Unsicherheit auf der Angebotsseite. Die Kombination aus saisonalem Gegenwind und fehlender Marktbreite erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngste Erholung eher eine technische Reaktion bleibt als ein echter Trendwechsel.







Auch fundamental wirkt der Markt weiterhin fragil. Der massive Preisverfall seit dem Allzeithoch hat zwar erhebliche Risikoaufschläge aus den Kursen gespült, aber es gibt derzeit keine klaren Signale für ein strukturelles Defizit oder eine nachhaltige Nachfragebelebung. Viele Endabnehmer haben sich zu historischen Höchstpreisen zurückgehalten, und die Preisnormalisierung der letzten Monate dürfte erst mit Verzögerung zu einer stabileren Nachfrage führen. Gleichzeitig bleibt das Angebot volatil, doch bisher reichen diese Unsicherheiten nicht, um den Markt in eine bullische Struktur zurückzuführen.







Fazit:



Die starke Erholung der letzten Woche ist ein technischer Bounce – nicht mehr. Solange die spekulative Positionierung historisch niedrig bleibt und die Saisonalität klar gegen den Markt arbeitet, bleibt die strukturelle Schwäche dominierend. Erst wenn sich Large Specs zurückmelden und der Markt über 170–180 US-Cent konsolidiert, könnte sich ein tragfähiger Boden formen. Bis dahin bleibt Orangensaft ein Markt im Reparaturmodus, geprägt von Gegenbewegungen in einem übergeordneten Abwärtstrend.

