Von süß zu sauer: Orangensaft verliert fast 70 % seit dem Hoch

In der abgelaufenen Woche setzte der Orangensaft-Future (FCOJ) seinen dramatischen Abwärtstrend fort. Mit einem Wochenminus von 2,05 % auf 171,70 US-Cent pro Pfund fiel der Preis auf das tiefste Niveau seit Anfang 2023. Bereits in der Vorwoche hatte der Markt rund 7 % verloren – und im Monatsvergleich liegt das Minus nun bei über 18 %. Seit dem Allzeithoch von 543,15 US-Cent im Dezember 2024 hat sich der Preis um 68,42 % reduziert – ein historischer Einbruch, der die extreme Volatilität des Soft-Commodity-Segments verdeutlicht.







Der Preisverfall spiegelt eine deutlich entspanntere Angebotslage wider. In Brasilien, dem weltweit größten Exporteur, haben sich die Wetterbedingungen stabilisiert. Frühere Sorgen über Dürre und Krankheiten in den Anbaugebieten von São Paulo und Minas Gerais haben sich abgeschwächt, und die laufende Ernte dürfte besser ausfallen als noch im Sommer befürchtet. Auch in Florida hat sich die Lage leicht normalisiert: Zwar bleibt die Ernte nach den katastrophalen Orkanjahren 2022 und 2023 klein, doch der Schock aus den damaligen Produktionsausfällen verliert an Einfluss auf die Preisbildung.







Hinzu kommt ein technischer Faktor: Das Open Interest an der ICE ist seit Wochen rückläufig. Das deutet darauf hin, dass sich viele Spekulanten aus dem Markt zurückgezogen haben. Nach Monaten extremer Übertreibung dominieren nun Gewinnmitnahmen und Positionsabbau. Damit verschiebt sich der Fokus zunehmend von spekulativer Knappheit hin zu physischen Fundamentaldaten.







Charttechnisch sind die Unterstützungszonen klar definiert. Der Januar-Kontrakt findet erste Haltezonen bei 170,00 US-Cent, gefolgt von 164,00 und 158,00 US-Cent. Erst oberhalb von 190,00 US-Cent würde sich das kurzfristige Bild wieder etwas aufhellen. Auf der anderen Seite ist der überverkaufte Zustand auf Wochenbasis unübersehbar – was kurzfristige technische Gegenbewegungen begünstigen könnte.







Saisonal betrachtet ist die aktuelle Phase ungewöhnlich: Normalerweise zeigt der Orangensaft-Future zwischen Mitte November und Jahresende eine klare Aufwärtsneigung. Insofern könnte die jetzige Schwächephase überzogen sein. Fundamentale Entspannung und saisonaler Rückenwind treffen auf ein technisch überverkauftes Marktbild – eine Kombination, die mittelfristig Chancen eröffnen könnte.







Fazit: Der Orangensaft-Future hat seit dem Rekordhoch fast 70 % verloren, und noch ist keine Bodenbildung erkennbar. Dennoch deutet die Saisonalität auf mögliche Gegenbewegungen bis Ende November hin. Wer auf eine Stabilisierung der Preise setzt, sollte das aktuelle Niveau aufmerksam beobachten – auch wenn der Markt derzeit alles andere als süß schmeckt.





