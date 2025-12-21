    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMais RohstoffvorwärtsNachrichten zu Mais

    Weizen bleibt unter Druck – Angebot dominiert weiter das Marktbild

    Der Weizen-Future (CBOT) setzte seinen Abwärtstrend in der vergangenen Woche fort und verlor –3,82 %. Der Kontrakt schloss bei 509,5 US-Cent pro Bushel und damit nahe dem Wochentief. Bereits zu Wochenbeginn geriet der Markt unter Druck, ohne im …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Weizen-Future (CBOT) setzte seinen Abwärtstrend in der vergangenen Woche fort und verlor –3,82 %. Der Kontrakt schloss bei 509,5 US-Cent pro Bushel und damit nahe dem Wochentief. Bereits zu Wochenbeginn geriet der Markt unter Druck, ohne im weiteren Verlauf eine nennenswerte Gegenbewegung auszubilden.

    Fundamental bleibt das Umfeld klar belastend. Das globale Angebot ist hoch, große Ernten in Argentinien und Australien fluten weiterhin den Markt. Zusätzlich wurden die Erwartungen an die russische Weizenproduktion zuletzt leicht nach oben angepasst. Auch günstige Exportangebote aus Südamerika erhöhen den Wettbewerbsdruck, während Fortschritte oder Hoffnungen auf eine Entspannung im Ukraine-Konflikt den geopolitischen Risikoaufschlag weiter reduzieren.

    Interessant ist jedoch die Positionierung. Laut den aktuellen COT-Daten ist das Managed Money netto mit 29.072 Kontrakten short. Auffällig dabei: Diese Short-Positionen wurden in den fallenden Markt hinein reduziert. Das kann als erstes Signal gewertet werden, dass ein Teil der spekulativen Verkäufer beginnt, Gewinne mitzunehmen – ein potenziell stabilisierender Faktor auf kurzfristiger Zeitebene.

    Die Saisonalität liefert ein gemischtes Bild. Theoretisch besteht in den kommenden ein bis zwei Wochen die Chance auf eine technische Gegenbewegung. Danach jedoch spricht das saisonale Muster erneut für eine schwächere Phase, was den Spielraum auf der Oberseite begrenzt.

    Fazit:
    Weizen bleibt fundamental klar unter Druck. Hohe globale Angebotsmengen und intensiver Wettbewerb im Export lasten weiterhin auf dem Preis. Positiv ist lediglich, dass das Managed Money beginnt, Short-Positionen abzubauen. Kurzfristige Erholungen sind möglich, doch strukturell bleibt das Umfeld vorerst defensiv.

