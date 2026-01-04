Weizen bleibt unter Druck – Überangebot und Short-Positionierung dominieren

Der Wheat-Future (CBOT) konnte sich in der vergangenen Woche dem übergeordneten Abwärtstrend im Getreidekomplex nicht entziehen. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt –2,64 % und schloss bei 506,5 US-Cent. Der Kursverlauf war dabei über weite Strecken einseitig nach unten gerichtet, ohne nennenswerte Erholungsversuche.







Auch der Blick auf die Jahresentwicklung fällt ernüchternd aus. Auf Jahresbasis liegt Weizen rund –8,03 % im Minus, womit 2025 klar kein gutes Jahr für den Kontrakt war. Fundamentale Entlastung ist aktuell kaum zu erkennen: Hohe globale Lagerbestände, starke Ernten in der Nordhalbkugel sowie zusätzliche Angebotsimpulse aus Südamerika sorgen weiterhin für ein angebotslastiges Marktumfeld. Gleichzeitig hat sich die geopolitische Risikoprämie rund um den Schwarzmeerraum spürbar abgebaut, was zusätzlichen Preisdruck erzeugt.







Diese Gemengelage spiegelt sich auch klar in der Positionierung wider. Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt wieder ausgeweitet und hält aktuell 71.832 Kontrakte short. Das unterstreicht, dass spekulative Marktteilnehmer weiterhin auf fallende Preise setzen und bislang keine Bodenbildung erwarten.







Von der saisonalen Seite kommt derzeit ebenfalls wenig Unterstützung. Historisch tendiert der Wheat-Future zu Jahresbeginn eher schwächer, bevor sich im weiteren Verlauf des Frühjahrs eine Stabilisierung einstellen kann. Kurzfristig bleibt der saisonale Bias jedoch negativ.







Fazit:



Weizen bleibt klar im Abwärtstrend. Überangebot, schwache Nachfrageimpulse und eine ausgeprägte Short-Positionierung des Managed Money belasten den Markt. Solange sich weder fundamental noch saisonal eine Wende abzeichnet, überwiegen die Risiken auf der Unterseite. Eine nachhaltige Stabilisierung dürfte erst bei einer deutlichen Angebotsüberraschung oder einer spürbaren Veränderung der Positionierung einsetzen.

