    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMais RohstoffvorwärtsNachrichten zu Mais

    Carsten Stork

    589 Aufrufe 589 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weizen bleibt unter Druck – Überangebot und Short-Positionierung dominieren

    Der Wheat-Future (CBOT) konnte sich in der vergangenen Woche dem übergeordneten Abwärtstrend im Getreidekomplex nicht entziehen. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt –2,64 % und schloss bei 506,5 US-Cent. Der Kursverlauf war dabei über weite Strecken …

    Carsten Stork - Weizen bleibt unter Druck – Überangebot und Short-Positionierung dominieren
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Wheat-Future (CBOT) konnte sich in der vergangenen Woche dem übergeordneten Abwärtstrend im Getreidekomplex nicht entziehen. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt –2,64 % und schloss bei 506,5 US-Cent. Der Kursverlauf war dabei über weite Strecken einseitig nach unten gerichtet, ohne nennenswerte Erholungsversuche.

    Auch der Blick auf die Jahresentwicklung fällt ernüchternd aus. Auf Jahresbasis liegt Weizen rund –8,03 % im Minus, womit 2025 klar kein gutes Jahr für den Kontrakt war. Fundamentale Entlastung ist aktuell kaum zu erkennen: Hohe globale Lagerbestände, starke Ernten in der Nordhalbkugel sowie zusätzliche Angebotsimpulse aus Südamerika sorgen weiterhin für ein angebotslastiges Marktumfeld. Gleichzeitig hat sich die geopolitische Risikoprämie rund um den Schwarzmeerraum spürbar abgebaut, was zusätzlichen Preisdruck erzeugt.

    Diese Gemengelage spiegelt sich auch klar in der Positionierung wider. Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt wieder ausgeweitet und hält aktuell 71.832 Kontrakte short. Das unterstreicht, dass spekulative Marktteilnehmer weiterhin auf fallende Preise setzen und bislang keine Bodenbildung erwarten.

    Von der saisonalen Seite kommt derzeit ebenfalls wenig Unterstützung. Historisch tendiert der Wheat-Future zu Jahresbeginn eher schwächer, bevor sich im weiteren Verlauf des Frühjahrs eine Stabilisierung einstellen kann. Kurzfristig bleibt der saisonale Bias jedoch negativ.

    Fazit:
    Weizen bleibt klar im Abwärtstrend. Überangebot, schwache Nachfrageimpulse und eine ausgeprägte Short-Positionierung des Managed Money belasten den Markt. Solange sich weder fundamental noch saisonal eine Wende abzeichnet, überwiegen die Risiken auf der Unterseite. Eine nachhaltige Stabilisierung dürfte erst bei einer deutlichen Angebotsüberraschung oder einer spürbaren Veränderung der Positionierung einsetzen.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Weizen bleibt unter Druck – Überangebot und Short-Positionierung dominieren Der Wheat-Future (CBOT) konnte sich in der vergangenen Woche dem übergeordneten Abwärtstrend im Getreidekomplex nicht entziehen. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt –2,64 % und schloss bei 506,5 US-Cent. Der Kursverlauf war dabei über weite Strecken …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     