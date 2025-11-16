Weizen-Future: Scharfer Reversal nach USDA-Report trotz solider Wochengewinne

Der Weizen-Future an der CBOT lieferte eine hochvolatile Woche. Obwohl der Kontrakt über weite Strecken eine konstruktive Entwicklung zeigte und im Wochenverlauf bis auf 544,5 US-Cent ansteigen konnte (+3,32 % gegenüber Vorwoche), endete die Woche nahezu unverändert. Der Abschluss lag mit 526,75 US-Cent lediglich –0,05 % unter dem Vorwochenschluss.







Der starke Intraday-Verkauf am Freitag wurde direkt durch die Veröffentlichung des USDA-Reports ausgelöst. Die Marktteilnehmer hatten offenbar bullishere Produktions- und Lagerbestandskürzungen erwartet. Die Enttäuschung führte zu sofortigen, algorithmisch verstärkten Abgaben, wodurch der gesamte Wochenanstieg innerhalb weniger Stunden ausgelöscht wurde.







Auffällig ist, wie stark der Markt zuvor auf eine positive Überraschung spekuliert hatte — der Preisanstieg in Richtung 545 US-Cent zeigt die Erwartungshaltung. Die scharfe Gegenbewegung demonstriert gleichzeitig, wie sensibel der Markt aktuell auf US-Datenveröffentlichungen reagiert, da gleichzeitig Unsicherheiten in China (Käuferverhalten), Exportzahlen und die volatile Preisdynamik im Corn- und Soybean-Komplex zusätzlichen Druck erzeugen.







Fazit:



Ein technisch und psychologisch schwieriger Abschluss: Die Rally wurde trotz guter Wochenperformance vollständig negiert. Kurzfristig bleibt Wheat extrem datensensitiv — jede Verschiebung bei US-Yield-Erwartungen oder Exportfluss kann in diesem Umfeld sofort neue Volatilität erzeugen.

