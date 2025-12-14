    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMais RohstoffvorwärtsNachrichten zu Mais

    Carsten Stork - Weizen-Future: Schwache Woche, aber Positionierung dreht zunehmend konstruktiv
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der CBOT-Weizen-Future stand in der abgelaufenen Handelswoche erneut unter leichtem Druck und verlor auf Wochensicht –1,12 %, womit der Kontrakt bei 529,75 US-Cent schloss. Die Preisbewegung blieb insgesamt unspektakulär und war geprägt von einem ruhigen, abwartenden Handel ohne klare Trenddynamik. Fundamentale Impulse blieben aus, während der Markt weiterhin mit dem global hohen Angebotsniveau ringt.

    Belastend wirkten vor allem die weiterhin sehr guten Ernteergebnisse in Südamerika. Die Rosario Grains Exchange hob ihre Prognose für die argentinische Weizenernte 2025/26 zuletzt auf 27,7 Mio. Tonnen an – ein neues Rekordniveau. Zusätzlich erhöhen gesenkte Exportsteuern den Wettbewerbsdruck auf den Weltmärkten, was den US-Weizen im internationalen Vergleich weniger attraktiv macht.

    Auffällig bleibt jedoch die Entwicklung auf der Positionierungsseite. In den nachgereichten COT-Daten per 21. November hat das Managed Money seine Short-Positionen weiter deutlich reduziert. Mit aktuell nur noch 29.287 Kontrakten short wurde der Abbau seit den Extremwerten Mitte Oktober (über 80.000 Kontrakte short) konsequent fortgesetzt. Diese Entwicklung ist trotz schwacher Preisperformance als konstruktives Signal zu werten und deutet auf eine abnehmende Überzeugung der Bären hin.

    Saisonal zeigt sich für den Weizen-Future ein gemischtes Bild: Bis zum Jahresende ist statistisch eher mit stabilen bis leicht steigenden Notierungen zu rechnen, bevor sich zu Beginn des neuen Jahres wieder saisonaler Gegenwind aufbaut. Vor diesem Hintergrund bleibt das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzt, während die Positionierungsdaten eine zunehmende Stabilisierung unterstützen.

    Fazit:
    Der Weizen-Future bleibt kurzfristig von hohem globalem Angebot und begrenzten fundamentalen Impulsen geprägt. Gleichzeitig spricht der deutliche Abbau der spekulativen Short-Positionen für eine nachlassende Abwärtsdynamik. Bis zum Jahresende ist eine moderate Stabilisierung möglich, während zu Jahresbeginn erneut Vorsicht angebracht ist.

