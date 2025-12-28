    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMais RohstoffvorwärtsNachrichten zu Mais

    Weizen-Future – Wochenplus täuscht über strukturelle Schwäche hinweg

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Weizen-Future (CBOT) konnte die vergangene Handelswoche trotz erhöhter Volatilität mit einem Plus von +2,11 % beenden und schloss bei 520,25 US-Cent pro Bushel. Der Wochenverlauf war dabei alles andere als geradlinig. Nach mehreren positiven Sitzungen kam es zum Wochenausklang zu Gewinnmitnahmen, ausgelöst durch dünne Feiertagsliquidität und neue Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Ukraine-Konflikt.

    Fundamental bleibt Weizen stark von geopolitischen Schlagzeilen abhängig. Die Aussicht auf Gespräche zwischen den USA und der Ukraine hat zuletzt einen Teil der zuvor eingepreisten Kriegsprämie aus dem Markt genommen. Gleichzeitig bleibt das globale Angebotsumfeld komfortabel, was größere Anschlusskäufe begrenzt.

    Ein Blick auf die COT-Daten liefert ein klares Warnsignal. Das Managed Money hat seine Short-Positionen erneut ausgebaut und hält aktuell 50.166 Kontrakte netto short. Diese Positionierung spricht dafür, dass spekulative Marktteilnehmer die jüngste Erholung eher als technische Gegenbewegung denn als Beginn eines nachhaltigen Aufwärtstrends interpretieren.

    Auch die Saisonalität wirkt belastend. Historisch zeigt der Weizen-Future zu Jahresbeginn eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für weiter fallende oder zumindest schwächere Kurse. Dieses saisonale Muster passt zur aktuellen Positionierung und unterstreicht das begrenzte Aufwärtspotenzial in den kommenden Wochen.

    Fazit:
    Trotz positiver Wochenperformance bleibt das übergeordnete Bild beim Weizen angespannt. Die steigende Short-Positionierung des Managed Money und die ungünstige Saisonalität sprechen gegen eine nachhaltige Trendwende. Solange geopolitische Risiken nicht erneut eskalieren, bleibt der Weizen-Future anfällig für weitere Rücksetzer zu Jahresbeginn.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
