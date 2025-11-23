Weizen stabilisiert sich – leichte Wochengewinne trotz verpasster Ausweitung des Anstiegs

Der Weizenfuture an der CBOT konnte die Woche mit einem kleinen Plus von +0,23 % abschließen und notierte zum Wochenschluss bei 542,25 US-Cent pro Scheffel. Das klingt stabiler, als es im Wochenverlauf tatsächlich war: Am Dienstag erreichte der Markt noch ein starkes Wochenhoch bei 563,25 US-Cent, bevor die Gewinne in der zweiten Wochenhälfte wieder abgegeben wurden. Damit bleibt der Weizen kurzfristig konstruktiv, aber ohne klaren Impuls.







Fundamental dominierte ein ruhiger Markt mit typischen Vor-Feiertagsstrukturen: Vor Thanksgiving fuhren viele Marktteilnehmer Risiko zurück, die Umsätze waren dünn und Bewegungen blieben verhalten. Die leichte Stärke im Weizen wurde zusätzlich durch solide US-Exportaktivitäten getragen, nachdem US-Gulf- und PNW-FOB-Werte im Wochenverlauf fest blieben. Gleichzeitig hielten begrenzte kurzfristige Angebote aus dem Schwarzen Meer sowie stabile Prämien aus Kanada und Argentinien die Preise im unmittelbaren Frontbereich unterstützt.







Auf der anderen Seite bleibt die globale Versorgungslage komfortabel. Die jüngsten USDA-Zahlen bestätigten höhere weltweite Endbestände und eine Zunahme der Produktion – Faktoren, die die Rallyeversuche im Wochenverlauf rasch ausgebremst haben. Händler beobachten zudem mit Skepsis, ob die jüngsten Ausschreibungen und nahfristigen Tenders aus Nordafrika und Asien strukturell belastbar sind oder nur temporäre Engpässe adressieren.







Technisch bleibt die Lage interessant: Das Scheitern über 560 US-Cent zeigt, dass der Markt aktuell zwar Kaufinteresse hat, aber noch keinen Trendimpuls ausbilden kann. Der Unterstützungsbereich 530–540 US-Cent bleibt dabei kurzfristig entscheidend. Ein Bruch nach unten würde die jüngste Erholung infrage stellen, während ein erneuter Anlauf über 560 US-Cent das Chartbild deutlich aufhellen würde.







Fazit:



Der Weizenfuture zeigt sich stabil, aber ohne klaren Trend. Die leichte Wochenstärke ist eher als technische Erholung in einem ereignisarmen Umfeld zu sehen. Erst ein Ausbruch über das Wochenhoch bei 563 US-Cent würde der Struktur neuen Schwung geben. Bis dahin überwiegt ein neutral-konstruktiver Bias mit moderater Unterstützung durch Exportnachfrage, aber ohne überzeugenden fundamentalen Katalysator.

