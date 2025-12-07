    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMais RohstoffvorwärtsNachrichten zu Mais

    Carsten Stork

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weizen im Stillstand, aber die Struktur dreht – Shorts ziehen sich spürbar zurück

    Der Weizen-Future (CBOT) beendete die Woche mit einem leichten Minus von –0,51% und schloss bei 535,75 US-Cent pro Bushel. Die Bewegungen waren eher unspektakulär, dennoch zeigt der Markt zunehmend Zeichen einer Bodenbildung: In zwei Anläufen …

    Carsten Stork - Weizen im Stillstand, aber die Struktur dreht – Shorts ziehen sich spürbar zurück
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Weizen-Future (CBOT) beendete die Woche mit einem leichten Minus von –0,51% und schloss bei 535,75 US-Cent pro Bushel. Die Bewegungen waren eher unspektakulär, dennoch zeigt der Markt zunehmend Zeichen einer Bodenbildung: In zwei Anläufen testete der Weizen einen technischen Supportbereich und wurde jedes Mal gekauft – ein Hinweis darauf, dass die Verkäuferseite an Dynamik verliert.

    Fundamental konzentriert sich der Markt wie üblich auf globale Angebotsbalancen. Während Kanada zuletzt eine unerwartet große Weizenernte meldete, hat die Ukraine-Produktion erneut eine Aufwärtsrevision erfahren und könnte 2026 das höchste Niveau seit Kriegsbeginn erreichen. Das beeinflusst zwar die weltweiten Zahlen, jedoch ist die unmittelbare Marktreaktion bislang verhalten, was darauf schließen lässt, dass vieles davon bereits eingepreist ist.

    Positiv fällt hingegen die Entwicklung der COT-Daten auf: Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt weiter reduziert und liegt nun knapp unter 50.000 Kontrakten. Dies ist die niedrigste Netto-Short-Position seit Monaten und deutet auf sinkendes Abwärtsrisiko hin. Gleichzeitig korrespondiert das Bild mit der Saisonstruktur: Historisch steigen die Weizenpreise vom Dezember in das Frühjahr hinein, da Nachernte-Angebote nachlassen und der Fokus sich auf Nachfrage und Wetterrisiken verschiebt.

    Fazit:
    Der Weizen zeigt eine konstruktive Ausgangslage für die kommenden Wochen. Die Short-Reduktion im COT, die technische Stabilisierung und die einsetzende Saisonalität sprechen dafür, dass gegenwärtige Schwächephasen eher Kaufgelegenheiten darstellen. Ein Rücklauf Richtung 560–580 US-Cent erscheint vor Jahresende realistisch, sofern keine geopolitischen Störungen oder massiven Mengenausweitungen auftreten.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Weizen im Stillstand, aber die Struktur dreht – Shorts ziehen sich spürbar zurück Der Weizen-Future (CBOT) beendete die Woche mit einem leichten Minus von –0,51% und schloss bei 535,75 US-Cent pro Bushel. Die Bewegungen waren eher unspektakulär, dennoch zeigt der Markt zunehmend Zeichen einer Bodenbildung: In zwei Anläufen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     