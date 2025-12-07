Weizen im Stillstand, aber die Struktur dreht – Shorts ziehen sich spürbar zurück

Der Weizen-Future (CBOT) beendete die Woche mit einem leichten Minus von –0,51% und schloss bei 535,75 US-Cent pro Bushel. Die Bewegungen waren eher unspektakulär, dennoch zeigt der Markt zunehmend Zeichen einer Bodenbildung: In zwei Anläufen testete der Weizen einen technischen Supportbereich und wurde jedes Mal gekauft – ein Hinweis darauf, dass die Verkäuferseite an Dynamik verliert.







Fundamental konzentriert sich der Markt wie üblich auf globale Angebotsbalancen. Während Kanada zuletzt eine unerwartet große Weizenernte meldete, hat die Ukraine-Produktion erneut eine Aufwärtsrevision erfahren und könnte 2026 das höchste Niveau seit Kriegsbeginn erreichen. Das beeinflusst zwar die weltweiten Zahlen, jedoch ist die unmittelbare Marktreaktion bislang verhalten, was darauf schließen lässt, dass vieles davon bereits eingepreist ist.







Positiv fällt hingegen die Entwicklung der COT-Daten auf: Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt weiter reduziert und liegt nun knapp unter 50.000 Kontrakten. Dies ist die niedrigste Netto-Short-Position seit Monaten und deutet auf sinkendes Abwärtsrisiko hin. Gleichzeitig korrespondiert das Bild mit der Saisonstruktur: Historisch steigen die Weizenpreise vom Dezember in das Frühjahr hinein, da Nachernte-Angebote nachlassen und der Fokus sich auf Nachfrage und Wetterrisiken verschiebt.







Fazit:



Der Weizen zeigt eine konstruktive Ausgangslage für die kommenden Wochen. Die Short-Reduktion im COT, die technische Stabilisierung und die einsetzende Saisonalität sprechen dafür, dass gegenwärtige Schwächephasen eher Kaufgelegenheiten darstellen. Ein Rücklauf Richtung 560–580 US-Cent erscheint vor Jahresende realistisch, sofern keine geopolitischen Störungen oder massiven Mengenausweitungen auftreten.

