Wheat Future: Schwacher Wochenabschluss bei sinkendem Open Interest

Der Weizen-Future an der CBOT schloss die Handelswoche mit einem Minus von 1,22 % bei 527 US-Cent pro Bushel. Damit setzte sich die seit Anfang November beobachtete Abwärtstendenz fort. Trotz zwischenzeitlicher Erholungsversuche blieben die Umsätze niedrig, was die allgemeine Marktunsicherheit während des laufenden US-Government-Shutdowns widerspiegelt. Die Handelsvolumina lagen deutlich unter dem Durchschnitt, während das Open Interest nach dem jüngsten Anstieg spürbar zurückging – ein Hinweis auf nachlassendes spekulatives Engagement.







Fundamental fehlten in der vergangenen Woche klare Impulse. Die anhaltende Haushaltssperre in den USA hat dazu geführt, dass offizielle USDA-Daten zu Produktion und Exporten weiterhin ausbleiben, wodurch Trader weitgehend ohne frische Marktindikationen agieren mussten. Entsprechend „choppy“ präsentierte sich das Handelsbild: geringe Richtung, enge Handelsspannen, sporadische Shortcoverings.







Belastend wirkte vor allem die Unsicherheit rund um die chinesische Nachfrage. Nach der Einigung zwischen Washington und Peking auf ein begrenztes Handelsabkommen blieb das Kaufvolumen deutlich hinter den Erwartungen zurück. China hat bisher nur geringe Mengen US-Weizen gebucht – zwei bestätigte Frachtladungen –, während der Markt mit umfangreicheren Abschlüssen gerechnet hatte. Gleichzeitig drückt das große globale Angebot auf die Preise: Russland, Argentinien und Australien exportieren derzeit auf hohem Niveau, was die Wettbewerbsfähigkeit US-amerikanischer Ware weiter einschränkt.







Hinzu kommt, dass die schwächere Exportnachfrage mit einem saisonalen Angebotsüberhang zusammentrifft. In den nördlichen US-Bundesstaaten ist die Ernte nahezu abgeschlossen, und lokale Getreideelevatoren berichten von Lagerengpässen. Das Überangebot im Inland dämpft die Erholungschancen ebenso wie die unklare Entwicklung der Biofuel-Nachfrage, nachdem die US-Umweltbehörde neue Ausnahmeregeln für Raffinerien genehmigt hat.







Charttechnisch bewegt sich der Dezember-Kontrakt aktuell in einer engen Spanne zwischen 520 US-Cent und 540 US-Cent. Solange keine klaren Impulse von der USDA-Seite oder aus China kommen, bleibt der Markt richtungslos. Erst der für den 14. November angesetzte WASDE-Report dürfte neue Hinweise liefern – insbesondere, ob die Ertragsprognose unter die bisher angenommenen 186 Bushel pro Acre gesenkt wird.







Fazit:



Der Weizenmarkt zeigt Schwäche auf dünner Datenbasis. Das sinkende Open Interest signalisiert Zurückhaltung institutioneller Akteure, während das fundamentale Umfeld von Überangebot und schwacher Exportnachfrage geprägt bleibt. Kurzfristig spricht wenig für eine Trendwende, doch eine Überraschung im anstehenden WASDE-Report könnte zum Katalysator für eine technische Erholung werden. Bis dahin dominieren Unsicherheit, niedrige Volumina und enge Handelsspannen.

