EUR/USD – Aufwärtstrend bestätigt, Positionierung erreicht Jahreshoch

Der Euro–US-Dollar konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen und verzeichnete auf Wochenbasis ein Plus von +0,56 %. Das Währungspaar schloss bei 1,177 und bestätigte damit die zuletzt aufgebaute Aufwärtsstruktur. Am Mittwoch, dem 24. Dezember, wurde intraday sogar kurzzeitig die Marke von 1,18 überschritten, bevor es im dünnen Feiertagshandel zu einer leichten Konsolidierung kam.







Die Kursentwicklung fügt sich nahtlos in das übergeordnete Bild ein. Der Euro profitiert weiterhin von der klaren Zins- und Erwartungsdivergenz zwischen den USA und der Eurozone. Während die Fed perspektivisch zu weiteren Lockerungsschritten tendiert, zeigt sich die EZB deutlich zurückhaltender, was den Euro strukturell unterstützt.







Besonders auffällig ist die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Die aktuellen COT-Daten (Stand: 19.12.) zeigen, dass das Managed Money seine Long-Positionen deutlich ausgebaut hat. Die Netto-Long-Positionierung liegt nun bei 144.903 Kontrakten. Damit handelt es sich nicht nur um die höchste Positionierung des laufenden Jahres, sondern um den höchsten Stand seit Dezember 2023.







Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Überzeugung der spekulativen Marktteilnehmer, dass der Trend zugunsten eines stärkeren Euro weiter Bestand hat. Gleichzeitig steigt mit einer derart hohen Positionierung jedoch auch die Sensibilität gegenüber kurzfristigen Rücksetzern, insbesondere in Phasen geringer Liquidität oder bei überraschenden Makroimpulsen.







Technisch bleibt der Bereich um 1,18 der nächste zentrale Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das bullische Bild weiter untermauern. Auf der Unterseite fungieren frühere Ausbruchsmarken als erste Unterstützungszonen.







Fazit:



EUR/USD bestätigt seinen Aufwärtstrend mit einer weiteren positiven Woche. Die stark steigende Long-Positionierung des Managed Money – auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2023 – spricht für anhaltendes Vertrauen in die Euro-Stärke. Kurzfristige Konsolidierungen sind angesichts der Positionierung möglich, ändern jedoch nichts an der insgesamt konstruktiven Struktur. Solange die Zinsdivergenz bestehen bleibt, bleibt der Euro gegenüber dem US-Dollar klar im Vorteil.

