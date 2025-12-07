    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    1229 Aufrufe 1229 0 Kommentare 0 Kommentare

    EUR/USD mit Breakout-Potential: 1,16 erst der Anfang?

    Der EUR/USD legte in der vergangenen Woche um +0,43 % zu und schloss bei 1,16455 – knapp oberhalb der psychologischen Marke von 1,16. Der Dollar-Index hat die wichtige 100er-Marke nach unten durchbrochen, wodurch der Euro Rückenwind erhält. …

    Carsten Stork - EUR/USD mit Breakout-Potential: 1,16 erst der Anfang?
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der EUR/USD legte in der vergangenen Woche um +0,43 % zu und schloss bei 1,16455 – knapp oberhalb der psychologischen Marke von 1,16.

    Der Dollar-Index hat die wichtige 100er-Marke nach unten durchbrochen, wodurch der Euro Rückenwind erhält. Gleichzeitig preisen die Märkte für das FOMC-Meeting am 10. Dezember eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen 25bp-Cut ein. Die entscheidende Information dürfte aber nicht der Cut selbst sein, sondern die Forward-Guidance: Je stärker Powell kommende Zinsschritte 2026 bekräftigt, desto klarer fällt der Dollar.

    Für den Euro spricht zusätzlich: In Europa wurden PMI- und Inflationsdaten leicht nach oben revidiert, was die Erwartung dämpft, dass die EZB weiter die Zinsen senken wird. Ergebnis: Ein enger werdender Zinsabstand zugunsten des EUR.

    Charttechnisch ist der Ausbruch über 1,16 wichtig. Über 1,17 entsteht Potenzial in Richtung des nächsten großen Widerstandsbereichs 1,19–1,20. Rücksetzer in den Bereich 1,1540–1,1580 bleiben konstruktiv.

    Fazit:
    EUR/USD zeigt ein zunehmend bullisches Strukturmuster. Der Bereich um 1,16 ist jetzt Support. Oberhalb dieses Niveaus sehen wir Chancen auf weitere Stärke – insbesondere, wenn die Fed am Mittwoch kommunikativ „dovish-light“ auftritt. Potential in Richtung 1,19–1,20 bleibt intakt, solange keine harte Überraschung aus dem FOMC kommt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork EUR/USD mit Breakout-Potential: 1,16 erst der Anfang? Der EUR/USD legte in der vergangenen Woche um +0,43 % zu und schloss bei 1,16455 – knapp oberhalb der psychologischen Marke von 1,16. Der Dollar-Index hat die wichtige 100er-Marke nach unten durchbrochen, wodurch der Euro Rückenwind erhält. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     